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Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı

Teknolojiyi yakından takip eden Adıyaman Belediyesi NFT teknolojisine de dahil olarak, Adıyaman'ın birbirinden önemli değerlerini blok zincirine ekledi.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57
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Adıyaman Belediyesi bir ilke daha imza attı

Adıyaman'da belediye hizmetlerini daha hızlı yürütmek ve kolaylaştırmak amacıyla birbirinden önemli teknolojik uygulamaları ardı ardına hayata geçirerek e-belediyecilikte önemli işlere imza atan Adıyaman Belediyesi, şimdi de NFT 'Non Fungible Token' yani Türkçe'de 'değiştirilemez token' olarak bilinen teknolojiye dahil olan ilk kamu kurumlarından bir tanesi olma özelliğine sahip oldu.
Aslında dijital varlık olarak bilinen ve bir tür kripto dijital para olarak da kategorize edilen NFT, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk'a Türksat 5B için oluşturulan dijital resimleri hediye etmesi ile Türkiye'nin gündeminde yer almaya başlamıştı. Henüz yaygın olmayan bu sisteme geçen Adıyaman Belediyesi'nin Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlükleri ortak bir çalışmaya imza atarak, Adıyaman'ın önemli değerlerini blok zincirine dahil etti.
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile Bilgi İşlem Müdürü Aşkın Karaaslan tarafından kendisine takdim edilen yeni uygulama hakkında bilgi veren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, "Göreve geldiğimizde daha kurumsal ve teknolojiden daha çok yararlanan bir belediye hedefimiz vardı. Bu hedef doğrultusunda arkadaşlarımız önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bunlardan sonuncusu da dünyada yeni yeni tanınmaya başlanan NFT sistemi oldu. Bilgi İşlem Müdürlüğümüz ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz tarafından hayata geçirilen ortak çalışmalar sayesinde ilimizin önemli değerleri dijital bir sanat eserine dönüştürüldü. Bu kapsamda içinde Nemrut Dağı ve Karakuş Tepesi gibi tarihi değerlerimiz ile çiğköfte gibi dünyanın tattığı lezzetlerimizin de aralarında bulunduğu 30'a yakın değerimiz sisteme kaydedildi. Bu eserleri bundan sonra üst düzey misafirlerimize NFT olarak hediye edilebileceğiz. Bu çalışmada emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum" diye konuştu.

 

Kaynak: PHA
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