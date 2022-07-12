5 farklı noktaya elektrikli araç şarj istasyonu - Videolu Haber

Gelişen teknoloji ile birlikte elektrikli araç kullanım oranının ülke genelinde hızla artması nedeniyle harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kentte bulunan 5 farklı noktaya elektrikli şarj istasyonları kurdu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, ŞANBEL Enerji A.Ş. ile ZES (Zorlu Energy Solutions) arasında yapılan protokol kapsamında her bir noktaya 2 adet olmak üzere toplam 5 tesise 10 adet, 2 araç kapasiteli 22kW'lık araç şarj istasyonu kurulumu yapıldı.

Ülke genelinde giderek artan elektrikli araç kullanımının, araç şarj istasyonlarına olan ihtiyacı artıracağını öngören Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği uygulamayla kentte karbon salınımının düşük olduğu araçların yaygınlaşmasını sağlamayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, Sakıbın Köşkü Sosyal Tesisleri, Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri, GAP Vadisi Mesire Alanı, Futbol Dünyası, Fuar Merkezi gibi 5 farklı bölgede kurulan araç şarj istasyonları, AC normal şarj teknolojisine sahip şarj üniteleri ile araçların şarj süresi batarya kapasitesine bağlı olmakla birlikte ortalama 5 saat civarında olacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ayrıca İlçelerde ve kentin farklı noktalarında elektrikli araç şarj istasyonu kurulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

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