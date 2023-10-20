20/10/2023 Cuma 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Yürütme Tarafından Komisyona Sunuluşu

(Saat: 14:00)

26/10/2023 Perşembe 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları Üzerinde Görüşmeler

27/10/2023 Cuma TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ (Bütçe + Kesin Hesap)

Kamu Denetçiliği Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

SAYIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap)

31/10/2023 Salı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sermaye Piyasası Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kamu İhale Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Gelir İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye İstatistik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Sayıştay Raporu)

Yatırımcı Tazmin Merkezi (Sayıştay Raporu)

Bankalararası Kart Merkezi Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu)

01/11/2023 Çarşamba TİCARET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Rekabet Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Helal Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

02/11/2023 Perşembe ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Sosyal Güvenlik Kurumu (Sayıştay Raporu)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (Sayıştay Raporu)

03/11/2023 Cuma GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

07/11/2023 Salı SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kalkınma Ajansları Denetim Raporları (Ahiler, Batı Akdeniz, Bursa Eskişehir Bilecik, Dicle, Doğu Anadolu, Kuzeydoğu Anadolu)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

(Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Standardları Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türk Patent ve Marka Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Bilimler Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Uzay Ajansı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

08/11/2023 Çarşamba İÇİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Emniyet Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Jandarma Genel Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sahil Güvenlik Komutanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Göç İdaresi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

09/11/2023 Perşembe SAĞLIK BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap +Sayıştay Raporu)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

SBT Sağlık Bilim ve Teknolojileri Anonim Şirketi (Sayıştay Raporu)

10/11/2023 Cuma ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

İklim Değişikliği Başkanlığı (Bütçe+ Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Çevre Ajansı (Sayıştay Raporu)

13/11/2023 Pazartesi TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Orman Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Su Enstitüsü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Sayıştay Raporu)

14/11/2023 Salı MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yükseköğretim Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap)

Üniversiteler (Özel Bütçe), (127 Bütçe + 127 Kesin Hesap + 104 Sayıştay Raporu)

15/11/2023 Çarşamba KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Araştırma Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Atatürk Kültür Merkezi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Dil Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Tarih Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kapadokya Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Uludağ Alan Başkanlığı (Özel Bütçe), (Bütçe)

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

16/11/2023 Perşembe MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Sayıştay Raporu)

17/11/2023 Cuma ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Nükleer Düzenleme Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

20/11/2023 Pazartesi DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Avrupa Birliği Başkanlığı (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Türk Akreditasyon Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) (Sayıştay Raporu)

21/11/2023 Salı ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Karayolları Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) (Sayıştay Raporu)

22/11/2023 Çarşamba AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

23/11/2023 Perşembe ADALET BAKANLIĞI (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (DDK Bütçesi), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye Adalet Akademisi (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Hakimler ve Savcılar Kurulu (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (Özel Bütçe), (Bütçe + Kesin Hesap+ Sayıştay Raporu)

ANAYASA MAHKEMESİ (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

YARGITAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)

DANIŞTAY (Bütçe + Kesin Hesap + Sayıştay Raporu)