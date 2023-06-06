TBMM Başkanlığına aday olan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları ile birlikte DSP, HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisini ziyaret ettiANKARA (İGFA) - K Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda yarın yapılacak Meclis Başkanlığı seçimi öncesinde ilk olarak MHP Grubu'na gitti.

Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Grup başkanvekilleri Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve bazı AK Parti milletvekilleriyle birlikte MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile MHP yönetiminde yer alan bazı milletvekilleriyle görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Kurtulmuş, AK Parti ve MHP grupları tarafından Meclis Başkanlığına aday gösterildiğini ve başvurusunu yaptığını anımsattı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ziyaret için teşekkür ederek, Kurtulmuş'un Meclis Başkanı seçilmesi halinde görevini en iyi şekilde yürüteceğine inandığını söyledi.

MHP'nin ardından beraberindekilerle CHP Grubuna geçen Kurtulmuş, CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Burcu Köksal tarafından karşılandı. Basına kapalı görüşme, yaklaşık 25 dakika sürdü.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de milletin seçimlerde tüm siyasi partilere verdiği bir karne, yazdığı bir mektup ve verdiği mesajlar olduğunu söyleyerek, bu mesajların iktidar ve muhalefet tarafından mutlaka doğru okunması gerektiğini dile getirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan ile de görüşen Kurtulmuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Meclis Başkanlığı adaylığıyla ilgili süreci bugün tamamladıklarını, sonrasında da siyasi parti temsilcilerine iyi niyet ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ise Cumhur İttifakı içerisinde yer alırken temelde üç hedeflerinin olduğuna işaret ederek, birincisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, ikincisinin parlamentoda milletvekili adaylarının yer alması, üçüncüsünün de Cumhur İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesi olduğunu, bu hedeflerinin hepsini gerçekleştirdiklerini anlattı.

Numan Kurtulmuş, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada da ise DSP'nin seçim kampanyası sırasında gösterdiği gayretli çalışmalar için teşekkür etti.

Numan Kurtulmuş, daha sonra İYİ Parti Grup başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'yı ziyaret etti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu ise TBMM'nin doğru çalışabilmesi için atılması gereken adımları konuştuklarını ve bazı konularda mutabık kaldıklarını aktardı.