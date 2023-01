Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye genelinde sabah namazı öncesi ve sonrasında 90 bin camide Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkisini gösterdi. Adıyaman Merkez Ulu Camiinde İl Müftüsü Mehmet Taştan ve müftülük görevlileri tarafından sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kılınan sabah namazı sonrası ise Kur'an-ı Kerim'e saldırı lanetlendi. Cami çıkışında ise sivil toplum kuruluşları, dernekler, siyasi parti temsilcileri ve cami cemaati tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

Açıklamada Danimarkalı aşırı sağcı Stram Kurs partisi lideri Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakmasına yönelik Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taştan, "İslam barış ve kardeşlik dinidir. İslam hoşgörü ve merhamet dinidir. Kur'an âlemlerin rabbi olan Allah’ın kelamıdır. Son kutsal kitaptır ve kıyamete kadar da Allah'ın güvencesi altındadır. Kutsal değerlerimize yapılan bu apaçık saldırının sonu hüsrandır. İnsanları cehaletten aydınlığa çıkaran yüce kitabımıza dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Kutsal kitabımızın yakılmasına izin vermek tek kelimeyle alçaklıktır. Bu haçlı zihniyetiyle yüz yıllar öncede savaştık şimdide savaşıyoruz" ifadeleri kullandı.

“İnanmaya bilirler ama en azından değerlerimize saygıda kusur etmesinler, aksi halde Osmanlı tokadı hazır”

Osmanlı tokadı her zaman hazır, abilerine nasıl vurulduysa onlara da vurulur diyen Taştan, "Diyanet İşleri Başkanlığımız dün itibariyle bir karar almak suretiyle Türkiye genelindeki 90 bin camide bu durumu dua ile Müslümanların bir araya gelerek kınamalarını tüm müftülüklere gönderdikleri tamimle istediler. Bizlerde bugün cemaatimiz ve STK'larımızla birlikte bir araya geldik. Sabah namazımızı kıldık, düşmanlarımıza dahi ıslahı mümkünse ıslahları için dua ettik. Bizler kırıcı değiliz, Müslüman olarak medeniyiz. Onlar medeni görünüyorlar ama cenabı hakka şükürler olsun ki gerçekten medeniyiz. Çünkü biz kırmaya, dökmeye, vurmaya gelmedik. Bizler dünyaya iman etmeye geldik. Bizim onlara nasihatimiz şudur ki akıllı olsunlar, rahat dursunlar kimsenin hiçbir kesinin değerlerine hakaret etmeye hakkı yok. İnanmaya bilirler ama en azından değerlerimize saygıda kusur etmesinler. Aksi takdirde Osmanlı tokadı her zaman hazır bir şekilde beklemektedir. Nasıl ki abilerine bu tokat vurulduysa gün gelir bu tokat onlara da vurulabilir" dedi.

“Kim kutsalımıza el uzattıysa bunların karşılığı görülmüştür”

Taştan’dan sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin de, "Kur'an-ı Kerim konusunda maalesef batının bir sapkınlığı var. Bizler kutsal kitapların hiç birine, Kur'an da ne Tevrat’a, ne İncil’e, her hangi bir kutsala kesinlikle hakaret yoktur, bir yanlışlık yoktur. Ama bu durum batıda ara ara çıkıyor. Bir bakıyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'e saldırmak, ona basmak, onu yakmak kadar alçakça hakaretler, hareketler yapılabiliyor. Ama Müslümanların bu konudaki dik duruşuyla bu durumun hiçbir zaman karşılıksız kalmayacağını görüyorlar ve görmeye devam edecekler. Aynı zamanda Osmanlı döneminden bu yana da ondan önceki İslami bütün dönemlerde de kim kutsalımıza el uzattıysa bunların karşılığı görülmüş ve görülmeye devam edecektir" şeklinde konuştu.