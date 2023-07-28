Adıyaman’da tarihi ve kültürel mirası koruma kapsamında özellikle turizm potansiyeli bakımından teşvik edici dokuların aslına uygun şekilde bakım ve onarım çalışmaları, Adıyaman Belediyesi tarafından Kültürel Varlıkları Korumak ve Yaşatmak adına başlatılan proje ile beraber Adıyaman Belediyesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kültürel mirasımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla Adıyaman’ da sivil mimari örneklerinden olan Talat Efendi Konağı ve Mehmet Ağa Konağı’nın yapım ihalesi ve restorasyonu Adıyaman Belediyesi’nin girişimleriyle, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulan ihale projesi onaylandı. Adıyaman’ın Kap Cami Mahallesi’nde bulunan Mehmet Efendi Konağı Yapım İhalesi bugün gerçekleştirildi ve İmamağa Mahallesi’ndeki Talat Efendi Konağı’nın Yapım Projesi ise onaylandı. Yakında yapım ihalesi tarihi belirlenecek olan tarihi yerlerin restore çalışmaları kent merkezinin kültürel kimliğinin korunmasında önemli roller üstlenecek.

Proje çalışmalarında yer alan yetkililer yaptıkları açıklamada: “ Şehrimizin kültürel varlıklarını yaşatmak adına başlatılan proje çalışmalarına tarihi yapıların asli şeklini korumak için titizlikle devam ediyoruz. Kültürel varlıklarımızın, gelecek nesillere aktarılması hususunda hepimiz üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. ” şeklinde sözlerini dile getirdiler.



Kaynak : PHA