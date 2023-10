Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye-Romanya Ticaret ve Sanayi odası Başkanı Tamer Atalay Türk-Romen ilişkilerinin köklü temellere dayandığını söyledi.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk'ü Bükreş'te TSO merkezinde kabul eden Tamer Atalay çalışmaları hakkında heyete bilgiler verdi.

"Türkiye Romanya ya aynı sıcaklıkla yardımlarla yetişmeye çalışmıştır"

2023 yılının büyük bir felaketle başladığını belirten Tamer Atalay,"Depremden etkilenen yerlere yardım için seferber olduk. Romanya hükümetinde duyarlı davrandı. Depremden zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere hem bizler yardım kampanyası yaptık, hem de Romen yardım kuruluşları, vatandaşları yardım için çaba gösterdiler. Romanya Barolar Birliği, bunların içerisinde mimarlar ve mühendisler odası var bunlarda Türkiye’ye yardım olarak, nakdi yardımın yanı sıra, gıda beslenme, giyim gibi ürünler gönderdiler. Bizler Romanya büyükelçimizin verdiği adreslere bu yardımları yönlendirdik. Romen halkı Türkiye’de ki depremden dolayı çok üzüntülüydü bizlerle üzüntülerini paylaştılar. En Depremin ilk gününden itibaren her türlü Türkiye ye yardım için samimi davranan Romen halkının bu duyarlılığını hiç bir zaman unutmayacağız. 1977 yılında Romanya yı sarsan büyük depremde de Türkiye Romanya ya aynı sıcaklıkla yardımlarla yetişmeye çalışmıştır, 1999 depreminde Gölcük'e yardım içinde yine Romanya da aynı hassasiyeti göstermişler. Çavuşesku sonrası Romanya'nın yeniden yapılanmasında Türkiye her zaman Romanya'nın yanında olmuştur. Burada 50.000 civarında Türk şirketi faaliyet göstermekte. Çeşitli sektörlerde Türk vatandaşları Romanya’nın kalkınmasına önem destek vermektedirler. Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi odası olarak, Romanya'ya yatırım düşünen müteşebbislere her konuda yardımcı oluyoruz. Yakın zamanda Avrupa birliği Romanya'nın altyapısını yenilemek ekonomisini canlandırmak için önemli fonlar Romanya'ya krediler açtı. Bu hibe ve kredilerden yararlanmak için çeşitli sektörlerden şirketler bizlerle irtibat kurdular, bazı sektörler içinse bizler Türkiye'den irtibatlar kurarak bu hibelerden Türk şirketlerinin yararlanmasını istedik ve başarılıda olduk. Bükreş’te Ticaret ve Sanayi odası olarak müteşebbislerimizin karşılaştıkları her sorunda bizler onlara yardımcı ve destek oluyoruz. GAP gazeteciler birliğinin Romanya-Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesi için gösterdikleri çabaları bizlerde görüyoruz Romen basını da yetkilileri de görüyor. Ülkemizi dışarıda tanıtma gayretleri içinde sizlerin şahsında GAP gazeteciler birliği üye ve yöneticilerine teşekkür ediyorum"dedi.

Kıymaz: Türkiye de kalkınacak, dostlarıda kalkınacak

Daha sonra değerlendirmede bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz,"Türkiye ile iyi dostluk ilişkileri bölgede her iki ülkeye de katkılar sağlayacaktır. Türk-Romen ilişkileri tarihsel olarak samimi dostane şekilde süregelmiştir. Bundan sonrada bu ilişkilerin geliştirilmesine her birimiz ayrı ayrı katkı sunacağız ve Türkiye ile dost olanların kazandığı bir balkan Avrupa ortaya çıkacaktır." Şeklinde konuştu.

Ziyarette Romanya-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcıları Ali Baraş ve Alişan Düzgün, Oda üyeleri Özgür Alp, Mustafa Bekar, Can Ören, Gazi Demirel’de hazır bulundu.



Kaynak : PHA