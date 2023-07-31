Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Tarımsal Üretimin Planlanması Bölge İstişare Toplantısı’na katıldı.

Ordu’da gerçekleşen toplantıya Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Rize, Samsun, Sinop, Trabzon ve Ordu İl Tarım ile Orman Müdürleri, bu illerde tarımsal faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları katıldı.

Toplantıda, Ordu’nun tarımsal faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Güler, şehirde üretim ve tarımsal gelişmelere ilişkin önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

“TARIM ALANINDA ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Ordu’da tarım anlamında Türkiye modeli uygulamasını hayata geçirmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Güler, “Şu anda belki de Türkiye’nin en önemli toplantılarından birini yapıyoruz. Çünkü enerji güvenliği ile birlikte gıda güvenliği çağımızın en önemli 2 konusu. Nasip oldu bu konularda da çalışma imkânımız oldu. Üretimden sorumlu başbakan başdanışmanlığını da yaptım. Tüm üretim bize bağlıydı. Biz Ordu’da bir Türkiye modeli uyguluyoruz, burada ben sadece belediye başkanlığı yapmıyorum. Kentsel üretim, tarımsal gelişmelere ilişkin çok kapsamlı çalışmalar yapıyoruz. Zaten buraya geliş amacım da bu. Rusya ve Ukrayna savaşı bittiğinde bu bölge aynı zamanda gıda lojistik merkezi olacak. Tahıl koridorun gelişi Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun arasında olacak. Tarım anlamında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Ordu’da 27 bin dönüm araziyi tarıma açtık. Ordu gibi engebeli bir yer düşünün dağ, taş, fındık biz burada bu kadar bir alanı açtık. Siyez buğdayından salebe, tıbbi aromatik bitkilere dahil katma değeri yüksekten tutun acil ihtiyacı olan bitkiler yetiştiriyoruz. Yine fındık bahçelerini sadece fındık için değil, başka amaçlarda kullanmaya başladık. Gıda krizi çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Bir entegrasyon içinde yerel yönetimlerle çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Kendi çikolatamızı kendimiz üretmeye başladık, fındık kabuğundan aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Yine âtıl bir okulumuzda tıbbi aromatik bitkiler merkezi kurduk. Doku kültürü ile ilgili çalışmalarımız var.”

“HİLMİ GÜLER’E TARIMA VERDİĞİ DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’da çok önemli projelere imza attığını söyleyen Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, tarıma ve üreticiye verdiği desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.

Yılmaz şöyle konuştu: “Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in tarım konusunda ortaya koymuş olduğu projelerle bizim bakanlığımız onaylamış olduğu projeleri öne sürerek bizde Ordu’da atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi noktasında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu anlamda da 27 bin dekar bulan arazimizi üretime kazandırdık. Özellikle bu anlamda Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler Bey’e teşekkür ediyorum. Kendisi yoğun mesaisine rağmen tarım ile alakalı yapılan her toplantıda kendisi bizlere çok büyük destek veriyor ve Ordu’da çok önemli projelere imza atıyor. Bu noktada tarıma, üreticimize verdiği değer için bir kez daha buradan teşekkür ediyorum.”

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir Tarımsal Üretimin Planlanması konusunda katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Toplantı, soru-cevap ve değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.