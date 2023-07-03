Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu, yaz aylarının gelmesiyle beraber boğulma vakalarına dikkat çekerek, vatandaşlara uyardı.

Katipoğlu,"Hemşerilerimize sesleniyoruz baraj, göl ve gölet sularına hiçbir amaçla girmesinler” dedi.

Malatya’da yaz aylarının gelmesi ile beraber 3 boğulma vakasının yaşandığını belirten Katipoğlu, Malatya’daki suların dip yapısının bilinmediğine vurgu yaparak, ne amaçla olursa olsun baraj, göl ve gölet sularına girilmemesi gerektiğini söyledi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte boğulma vakalarının yaşanmaya başladığını ifade eden Katipoğlu, "İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak ekiplerimizin birisi de 2000 yılında kurulan ve köklü geçmişe sahip olan su altı arama kurtarma ekibimizdir. Su altı ekimizi güçlü bir ekiptir. Ekibimiz benimle berber 8 kişiden oluşuyor. Ekiplerimiz sadece Malatya’da değil bölgemizde ve Türkiye’nin birçok ilinde boğulma ve su altı vakalarına müdahale ediyor. Ekibimiz 2000 yılından bu yana 430 vakaya müdahale etmiştir. Ne kadar profesyonel olursak olalım bir yandan da eğitimlerimize devam ediyoruz. Bilindiği üzere Malatya’daki sular tatlı ve görüşü az olan sular, su altında neler yapılabilir? Görüşü az olan sularda arama nasıl yapılır? Bu minvalde eğitimlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz. Alet ve tesisat olarak en son teknolojiyi kullanıyoruz."dedi.

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklarının artması ile beraber boğulma olayları yaşanmaya başladığını belirten Katipoğlu,"Yaz ayına girilmesi ile şehrimizde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlar çok üzücü vakalar biz bu vakaların yaşanmasını istemiyoruz. Ailelerimiz acı yaşamasın, gençlerimiz hayatlarının en güzel dönemlerinde hayatlarını kaybetmesinler. Bir kez daha tüm ekibimizle uyarıda bulunmak istiyoruz. Şehrimizdeki sular, dip yapısını bilmediğimiz sular, kesinlikle bu sulara girmesinler. Bilindiği üzere Malatya’nın çevresi sularla çevrili Karakaya Barajı çok büyük bir baraj ve diğer göl, göletlerimiz var. Onların etrafında kurulan konteynerlerimiz var çadırlarımız var. Serinlemek ve temizlik amaçlı bu sulara girildiğini duyuyoruz. Maalesef sonunun üzücü olmasında endişe ediyoruz. O nedenle hemşerilerimize bir kez daha sesleniyoruz, kesinlikle baraj, göl, gölet sularına hiçbir amaçla girmesinler. Burada ailelerimiz büyük sorumluluk düşüyor. Ailelerimiz mutlaka evlatlarını takip etsinler çünkü boğulanların yaş ortalaması çok küçük. Bizler her ne kadar 7/24 görevde hazır ve nazır bulunsak dahi biz cankurtaran olarak görev yapmıyoruz. Biz su altı arama ve kurtarma ekibiyiz. Bir vaka yaşandıktan sonra istemediğimiz olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Bundan dolayı hemşerilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz” diye konuştu.



Kaynak : PHA