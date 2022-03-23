Yüzmede madalya mücadelesi başladı

Adıyaman Belediyesi Yüzme Havuzunda başlayan ve iki gün sürecek olan müsabakalar Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından yapılan açılış töreni ile start aldı.

Adıyaman Belediyesi Yüzme Havuzunda başlayan Grup Müsabakalarında sporculara başarılar dileyen İl Müdürü Fikret Keleş,"Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliği ile gerçekleştirilen müsabakalara Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Kilis, Mardin, Siirt Şanlıurfa ve Şırnak olmak üzere 9 ilden 18 takım yaklaşık 220 Sporcu, mücadele edecek. "dedi.

Açılış seremonisinde sporculara seslenen İl Müdürü Fikret Keleş,"Sizleri ilimizde misafir etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. iki gün sürecek olan müsabakalarda centilmenlik ruhu içerisinde madalya için mücadele ederken ilimizin kültürel zenginliklerini de keşfedebilmenizi, tarihi ve turistik yerlerini gezmenizi tavsiye ederim. Ben müsabakalara katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecilere şimdiden başarılar diliyorum. Bu organizasyonda katkı ve desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Dr. Süleyman Kılınç'a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.