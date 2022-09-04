Yaz Spor Okulları törenle kapandı - Videolu Haber

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Yaz Spor Okulları, Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen muhteşem törenle sezonu kapadı.

Haziran ayında başlayan ve bu yıl yüzme, futbol, basketbol ve kort tenisi branşlarında toplam 6 bin 500 öğrenciye eğitim veren Yaz Spor Okullarının kapanış törenine katılan Adıyaman Belediyesi Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Msutafa Alkayış, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ve Belediye Başkan Yardımcıları, tüm sporcuları ve ailelerini tebrik etti.

Çok sayıda öğrenci velisinin de katıldığı törende yaz spor okullarına katılan 6 bin 500 öğrenciye sertifikalarını dağıtan Belediye Başkanı Kılınç, "Yaz dönemi boyunca, birçok branşta 6 bin 500 öğrencimizin eğitim aldığı; Adıyaman Belediyesi Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni'ne katıldık. Renkli ve eğlenceli görsel bir şölen sunan çocuklarımızı tebrik eder, hayatlarında başarılar diliyorum" diyerek, öğrencilere belgelerini takdim edildi.

Ayrıca yetkililer, kayıtları yakında başlayacak kış spor okullarına da tüm çocukları ve yetişkinleri davet etti.

Haberin Videosu :