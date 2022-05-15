Vali Çuhadar’a 'Gençlik Haftası' ziyareti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yılı dolayısıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş öncülüğünde milli sporculardan oluşan gençlik grubu Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Çelenk sunum sonrası milli sporcular Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek çiçek takdim edip Gençlik Haftası kapsamında yapılacak etkinlikler hakkında bilgi sundu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla gençlerin ve milli sporcuların ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar,"Geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimizin Gençlik Haftasını tebrik ediyorum. Şundan eminiz ki bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, bilgi çağının gereksinimlerini üzerinde taşıyacak siz gençlerimizin elinde olacaktır. Hiç kuşkusuz ki geleceğimizin teminatı olan sizler, içinizde taşıdığınız sevgi ve heyecanla ülkemizin kalkınmasına katkı verecek en önemli hazinelerimizsiniz. Siz değerli gençlerimiz sportif faaliyetlerle, bilimle, irfanla yoğrulduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacak ve uluslararası arenada hak ettiği saygın yeri alacaktır"dedi

Ziyaret sonunda Vali Mahmut Çuhadar, milli sporculara bir çanta içerisinde çeşitli hediyelerden oluşan bir set verdi.

15 Mayıs tarihinde başlayan "Gençlik Haftası", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kapsayarak çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca devam edecek.