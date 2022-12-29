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Vali Çuhadar: 2023, Adıyaman’da kürek yılı olacak - Videolu Haber

ADIYAMAN (PHA) - Adıyaman’da Valilik ve işadamlarının sponsorluğu ile alınan beş adet gig- boat tekne Gazihandede Su Sporları Merkezinde düzenlenen tören ile suda yerini aldı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
29 Aralık 2022 Perşembe 18:52
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Vali Çuhadar: 2023, Adıyaman’da kürek yılı olacak - Videolu Haber

Son zamanlarda kürek sporları müsabakalarında da adını duyuran Adıyaman’da Valilik ve iş insanlarının da desteğiyle tekne alındı. Kürek sporlarında donanımlı bir yer haline gelmek için çeşitli yatırımlar sürerken Adıyaman’ın kürek sporları müsabakalarına ev sahipliğinden sonra alınan 5 gig- boat tekne Gazihandede Su Sporları Merkezinde su ile buluşturuldu.

Gazihandede Su Sporları Merkezinde yeni alınan Gig-Boat teknelerin suya indirilme törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, ATSO Başkanı İrfan Torunoğlu, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Çelenk, İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Sponsor İş Adamları ve sporcular kurdeleyi keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman’da yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı"

Adıyaman’ın kürek sporunda Türkiye’nin en iyi durgun su parkurlarına sahip kentlerden birisi olduğunu ve 2023’ün Adıyaman’da Kürek Yılı ilan ettiklerini söyleyen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Valiliğimiz ile birlikte Adıyamanlı sanayici ve iş adamlarımızın desteği ile 100 bin Euro bedel ile Fransa’dan 5 adet Gig-Boat tekne aldık. Uzun bir yolculuktan sonra Adıyaman’a gelen teknelerimizi bugün Gaziahandede Su Sporları Merkezinde tören ile suya indirdik. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman ilinde yaptığımız çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Yeni aldığımız tekneler ile ilimize, Türkiye’nin ve Dünya’nın dört bir yanından gelecek olan kürek sporcularına hizmet vereceğiz. Geçtiğimiz aylarda Gölbaşı İlçesinde bulunan ve aynı zamanda tabiat parkı olma özelliğine sahip Gölbaşı Gölünde Türkiye’nin en uzun parkurlarından birini hazırlayarak Türkiye Şampiyonası yaptık. Ardından Besni İlçemizde Kızılin Köyü mevkiinde Fırat Nehri üzerinde Türkiye’de ilk defa düzenlenen Uluslararası Commagene Rowing Dünya Kürek Maratonunu gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

“Kürek sporunda marka bir kent olacağız”

Kürek sporunda marka bir kent haline geleceklerini ifade eden Vali Çuhadar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman başta Fenerbahçe, Galatasaray başta olmak üzere büyük takımlara ve Kürek Milli Takımı kondisyon ve güç geliştirme kamplarına ev sahipliği yapar bir duruma geldi. Bütün bu gelişmeler ilimizin kürek sporunda bölgemizde ve Türkiye genelinde bir cazibe merkezi olduğumuzu göstermiştir. İnşallah yeni aldığımız tekneler ile önümüzdeki süreçte Macaristan, Azerbaycan ve bir çok ülkenin kürek takımlarına ev sahipliği yapacağız. Senenin 12 ayı durgun su parkurlarına sahip tüm tesislerimizde dünyanın en önemli kürek takımlarını misafir etmeye hazırız. Cumhuriyetimizin 100. Yılında çok büyük organizasyonlara ev sahipliği yaparak kürek sporunda marka bir kent olacağız. Adıyaman Valiliği olarak 2023’ü Adıyaman için Kürek Yılı ilan ediyoruz. Ben yeni teknelerin ilimize ve ülkemiz kürek sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Kürek sporunun ilimizde gelişimine büyük katkılar sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile Kürek Federasyonumuza da ayrıca teşekkür ediyorum."

"Adıyaman büyük organizasyonların ev sahibi olacak"

Adıyaman’ın Türkiye’de kürek sporlarında yıldızı parlayan bir yer olduğunun altını çizen Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ise,"Hayal ettiğimizden daha hız lı gelişim süreci içerisinde Adıyaman gerçekten Kürek Sporunda Türkiye’de çok iyi bir konuma geldi. Başta Su Sporları tesisleri olmak üzere üç tarafı sularla çevrili bir kent olması Kürek sporunun gelişimine adeta hız kattı. Bütün bu gelişmelerde başta Adıyaman Valiliğimiz olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün heyecanı ve bizlere olan desteği olmasaydı belki buralarda olmayabilirdik. Ancak Gerek Gölbaşı Gölünde yaptığımız Türkiye Şampiyonası gerekse Besni Kızılin köyü mevkiinde Fırat Nehri üzerindeki parkurlarda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Commagene Rowing Dünya Kürek Maraton yarışları ile harika organizasyonlara ev sahipliği yapan Adıyaman gelecekte çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaktır. Önümüzdeki yıl 2023 yılında Adıyaman, Türkiye’nin kürek sporunda yıldızı parlayan marka kentlerinden birisi olacaktır"ifadelerini kullandı.

Vali Çuhadar, sporcuların konakladıkları yeri gezdi. Ardından teknelerin suya indirilme töreni sporcuların yeni tekneleri kullanarak suya açılmasıyla son buldu.

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