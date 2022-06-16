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Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, “Bu okuldan Gazi Şehrimizin ve Türkiye’mizin sesini dünyaya duyuracağınıza inancımız tam” dedi.

16 Haziran 2022 Perşembe 13:26
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Türkiye şampiyonasında başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi öğrencilerinin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlenen törene törene Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Özaslan ve Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran ile Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda dereceye giren öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.
Öğrencilere seslenen Konukoğlu, “Elde ettiğiniz başarıları takdirle karşılıyorum. İnsanoğlu bir başarıyı elde ettiği zaman sonrasını hayal eder ve daha iyisi için mücadele eder. Sizler de sporcular olarak hırslı ve çalışkan bir ekipsiniz. İnanıyorum ki önümüzdeki daha başarılı neticeler alacaksınız” diye konuştu.
Okulun ve öğrencilerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacaklarını bildiren Konukoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu töreni her yıl geleneksel olarak düzenleyeceğiz. Siz başardıkça ödülünüz katlanacak. Türkiye şampiyonluğundan sonra alacağınız her başarı sizin alacağınız ödülü de bir kademe yukarı çıkaracaktır.
Yalnızca futbolda değil her branşta başarılı olmasınız. Gaziantep’imizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tam. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı sizleri kutluyor, emek veren öğretmenlerinize ve değerli ailelerinize teşekkür ediyorum. Birlikte nice başarıları paylaşmayı temenni ediyorum.” 
Okul Müdürü Halil Büyükçakır da konuşmasında, başarılarını her yıl katlayarak devam ettireceklerini belirterek, “Her zaman yanımızda olan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Adil Sani Konukoğlu Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Gelecek yıllar için sporcuların ödüllerinin; Türkiye üçüncülüğü, ikinciliği, birinciliği, Türkiye şampiyonlukları, Balkan şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kategorilerine göre belirlendiği ve bu ödüllerin de öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlendiği açıklandı.
Okullar Arası Spor Müsabakaları Türkiye Şampiyonasında halter dalında birinci olan Ökkeş Akay, kızlarda Türkiye birincisi, erkeklerde Türkiye üçüncüsü olan takımlar, Türkiye dördüncülüğü elde eden Kız Futbol Takımı ve Atletizmde Türkiye birinciliği kazanan Atletizm Erkek Takımı sporcuları ile başarıya katkı sunan öğretmenlere ödüllerini SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu,  Şahinbey İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Özaslan ve Sani Konukoğlu Vakfı Genel Sekreteri Naci Boran birlikte takdim edildi. 
Lise resim öğretmeni Azmi Atilla tarafından yapılan Adil Sani Konukoğlu’nun kara kalem çalışması, tablo Okul Müdürü Halil Büyükçakır tarafından sunuldu.
Biri bireysel sporcu olmak üzere 4 takımdan 41 öğrencinin ödül aldığı tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. 

 

Kaynak: PHA
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