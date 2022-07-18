Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret

Geçen sezon Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle mücadele ettiği İşitme Engelliler Futbol Lig'inde fırtına gibi eserek Türkiye 4.'sü olan İşitme Engelliler Futbol Takımı, elde ettiği başarıyı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'la paylaştı.

Göreve geldiği günden bu yana takıma hep destek veren Belediye Başkanı Kılınç'ı makamında ziyaret eden kulüp yönetimi, teknik heyeti ve sporcuları, Başkana teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise elde ettikleri başarıdan dolayı takımı kutlayarak, "İnşallah bundan sonra da hep beraber yeni başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.