Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman imzası

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirilen ‘Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası’nda Adıyaman’ı temsil eden Adıyaman Belediyesporlu Sporcular Büşra Kılavuz ile Mehmet Yağar, çeyrek finale çıktı.

Türkiye Bilardo Federasyonu tesis binasında gerçekleştirilen ve 575 sporcunun katıldığı şampiyona sonunda milli takıma girecek 4 sporcu da belirlendi.

Adıyaman Belediyesporlu sporculardan kadınlar kategorisinde mücadele eden Büşra Kılavuz çeyrek finale yükselerek, Türkiye beşincisi olurken, Veteranlarda mücadele eden Mehmet Yağar ise, çeyrek final yaptı.