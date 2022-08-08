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Taşkın, güven tazeledi

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri (ASKF) Başkanı Cenap Taşkın, gerçekleştirilen genel kurulda yeniden başkanlığa seçildi.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:38
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Taşkın, güven tazeledi

Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 2010 yılından buyana görevde olan mevcut Başkan Cenap Taşkın ve yönetim kurulu tek liste ile girdiği ASKF olağan genel kurulunda delegelerin tam desteği ile yeniden başkan seçildi.
Adıyaman Belediyesi Konferans salonunda gerçekleşen, divan başkanlığını Hasan Doğan, kâtip üyeliğini Mehmet Ali Özkan ve Said Taşkın’ın yaptığı kongrede, Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Sinan Temel, Adıyaman Saha komiserleri Derneği Başkanı Naif Dünek, Tüm eğitim çalışanları sendikası (Teç-Sen) Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Teker, ASKF yönetim kurulu üyeleri Kulüp başkanlar, sporcular ve çok sayıda sporsever katıldı.
ASKF Başkanı Cenap Taşkın’ın faaliyet raporunu okumasının ardından kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Taşkın, 148 delegeden 135’nin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.
Adıyaman Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cenap Taşkın, burada yaptığı konuşmada, 10 yılık başkanlık döneminde çok önemli işlere imza attıklarını söyledi. 
Taşkın, şunları ifade etti: 
"Adıyaman’daki amatör spor kulüplerimize sahip çıkmak bizim başlıca görevimizdir. Onların sorunlarıyla ilgilenmek ve maddi manevi destek sunmak da boynumuzun borcudur. Bugün burada bana güvenen tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah artık hep beraber el ele vererek iyi yere getirdiğimiz amatör sporunu daha iyi yerlere getireceğiz dedi. Federasyonumuzda 48 faaliyet gösteren kulüplerimizden 43 kulübümüz üye olduğu 15 gün önceden yerel gazete olağan genel kurul çağrımıza yayınlayarak kongremizi yaptık. Ben yeni yönetime başarılar diliyorum. Bizleri 10 yıla taşıyan tüm yönetim kurullarına teşekkür ediyorum. Bu kongrenin Adıyaman’a hayırlı olmasını diliyorum"

 

Kaynak: PHA
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