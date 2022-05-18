Sudoku yarışmalarında dereceye öğrenciler ödüllendirildi

Kahta Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen yarışmalara ilçede eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Samsat Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, Samsat Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Karaçalı, Samsat Şube Müdürü Ali Tanrıverdi tarafından ödülleri takdim edildi.

Akıl ve Zeka oyunları yarışmalarının önemine dikkat çeken İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başli, "Her yaş kategorisindeki çocuklarımızın zekalarının gelişimlerine katkı sunmak adına yapılan etkinliklerin eğitime ve kişilik gelişimine katkıları yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklarımız, dün ABC Bağlama yarışmalarıyla bu heyecanı hissetti. Bugün yapılan “Sudoku” yarışmalarında çocuklarımız bu heyecanı devam ettirdi. Oyun oynayarak yapılan bu çalışmalar çocuklarımızın ufkunu zenginleştirmesine vesile olacaktır. Bu çalışmalarda emek gösteren Proje Koordinatörü Fatih Kuzu, görevli öğretmenler ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki yarışmalarında ve etkinliklerinde başarılar dilerim. "dedi.