Sporculardan soğuk havada sıcak haber

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 22 - 23 Ocak tarihleri arasında İstanbul'da yapılan Türkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Şampiyonasına katılan Besni Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Sıla Özgüler 2010 doğumlular kategorisinde 2000 metre Olimpik Yürüyüşte Türkiye Şampiyonluğu elde etti.

Ayrıca, Adıyaman’dan müsabakalara katılan sporculardan 2009 doğumlular kategorisi 2000 metre Olimpik Yürüyüşte ise sporculardan Bengünaz Karaca Türkiye 2'incisi Cennet Sağ ise Türkiye 3'üncüsü oldu.

Şampiyonluk hakkında açıklama yapan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"ilimizi başarıyla temsil eden sporcularımızı ve antrenörümüzü gönülden kutluyor, elde etikleri başarılarından dolayı tebrik ediyorum" dedi.