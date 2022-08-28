Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Gençlerin kıyasıya mücadelesine sahne olan yarışlarda kazanan ekipler belli oldu.

Adıyaman Valiliği, Gölbaşı Kaymakamlığı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gölbaşı Belediyesi destekleri ile düzenlenen Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası, 26-28 Ağustos tarihlerinde Adıyaman’ın Gölbaşı Gölü’nde gerçekleştirildi.

Tarihinde ilk kez kürek yarışlarına ev sahipliği yapan Adıyaman’da 20 kulüp ve 500’ü aşkın genç sporcu mücadele etti. 26 Ağustos’ta eleme yarışları, 27 ve 28 Ağustos tarihlerinde ise final yarışlarının düzenlendiği organizasyonda kazanan ekiplere ödüllerini Türkiye Federasyonu Erhan Ertürk ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım verdi.

Etkinliğin muhteşem geçtiğini kaydeden Vali Çuhadar, "Heyecan dorukta kazanmak güzel şey, inşallah diğer takımlarımızda bir sonraki yarışmamızda Fenerbahçe gibi davranırlar. Ben katılım sağlayan bütün takımlarımıza teşekkür ederim. Ben bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederken, bu organizasyonun Gölbaşı ilçesinde gelenekselleşeceğine olan inancım ile seneye buluşmak üzere."dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın,"Türkiye Gençler Kürek Şampiyonası ile Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde misafir ettiğimiz sporcularımızın müsabakalarını heyecanla izledik. Ben gelecekte Adıyaman’ın kürek sporlarında dünya çapımda bir merkez olacağına inanıyorum. Derece yapan tüm sporcularımızı kutluyor emeği geçen geçen herkese teşekkür ederim"dedi.

Adıyaman’a kurulan kürek parkurunda ilk kez suya inen tüm ekipleri tebrik eden Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada Adıyaman’da böyle bir ilki gerçekleştirdikleri için duydukları memnuniyeti dile getirdi. Milli Takım kampları dahil olmak üzere ileride pek çok etkinliği Adıyaman’da gerçekleştirmek istediklerini belirten Erhan Ertürk, 29 Ekim’de Adıyaman’da gerçekleştirilecek Kürek Maratonu’nun da müjdesini verdi.

Konuşmasının devamında Başkan Ertürk, şöyle devam etti:

"Bu tarih ve doğa harikası şehrimizde bulunmaktan gurur duyuyoruz. “Kürek Her Yerde” projemizin ilk ayağı olarak Adıyaman’da muhteşem bir ilki gerçekleştirdik. Artık önümüzdeki dönemlerde de burada pek çok ulusal ve uluslararası organizasyonu gerçekleştirmek için kolları sıvayacağız."

29 Ekim’de Adıyaman’da düzenlenecek kürek maratonu için heyecanlı olduklarını belirten Erhan Ertürk,"Bu yarışlar bize gösterdi ki Adıyaman’ın coğrafyası ve tarihi dokusu, tüm dünyayı cezbedebilecek seviyede. En kısa zamanda tekrar burada buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bize bu yarışlarda bitmeyen bir eforla destek veren Adıyaman Valimiz Mahmut Çuhadar’a, Adıyaman Ak Parti Milletvekili Ahmet Aydın’a, Gölbaşı Kaymakamımız İhsan Ayrancı’ya, Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş’e ve Gölbaşı Belediye Başkanımız İskender Yıldırım’a teşekkürlerimi sunuyorum."dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş de Adıyaman'da gerçekleştirilen Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası ile Ekim ayında düzenlenecek olan Dünya Kürek Maratonu ile Adıyaman su sporları merkezi haline geleceğini söyledi.

Adıyaman kürek sporlarında bir marke kent olacağının altını çizen Keleş,"aynı zamanda kürek sporunda bir marka kent olacaktır. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz bütün organizasyonlarda bizlere destek olan Adıyaman Valimiz Mahmut ÇuhadarTBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın'a ilk günden bu güne Adıyaman'da kürek sporunun gelişmesi için destek olan Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk ile Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, Belediye Başkanımız İskender Yıldırım'a ve sahada emek veren bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.

Düzenlenen müsabakaların ardından gerçekleştirilen ödül töreninde kupa ve madalyalarını alan Fenerbahçe ile Galatasaray takımlarının sevinç gösterilerine protokol üyeleri de eşlik ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmediler.