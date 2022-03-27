SANKO Okullarının yüzme başarısı

Müsabakalarda SANKO Okulları öğrencilerinden Defnesu Demirbakan 50 ve 100 metre kelebek stilde, 400 metre serbest stilde, 4x100 metre serbest bayrakta bölge birinciliğini kazandı.

Duru Kayın 200 metre karışık stil, 4x100 serbest bayrak ve karışık bayrakta bölge birincisi, 50 ve 100 metre kurbağalama stilde bölge ikincisi oldu.

Mustafa Kemal Kaya 100 ve 200 metre kurbağalama, 4x100 metre karışık bayrakta bölge birincisi, 100 metre serbest bayrakta bölge üçüncüsü olmayı başardı.

Alperen Göksular 4x100 metre serbest bayrakta bölge birincisi, 50 metre sırtüstü stilde bölge üçüncülüğünü elde etti.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin toplam 11 altın, iki gümüş ve iki bronz madalya kazandıklarını söyledi.

Asyalı, 15-16 Nisan 2022’de düzenlenecek olan Analig yarı finalinde öğrencilerine başarılar diledi.