SANKO Okullarının tenis başarısı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen “Genç Kız ve Erkek Tenis Müsabakası”nda SANKO Okulları öğrencileri ikinci, üçüncü ve dördüncü oldu.