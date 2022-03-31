SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Grup Müsabakaları”nda üç altın, 22 gümüş, 11 bronz madalya olmak üzere 36 madalya ile iki bölge ikinciliği kupası kazandı.