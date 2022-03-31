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SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

SANKO Okulları öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Grup Müsabakaları”nda üç altın, 22 gümüş, 11 bronz madalya olmak üzere 36 madalya ile iki bölge ikinciliği kupası kazandı.

31 Mart 2022 Perşembe 14:13
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SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları Beril Tanrıtanır, Defne Su Demirbakan, Duru Kayın, Zeynep Kararuşoğlu, Lara Çehreli, Eylül Kurt, Nur Zorkirişçi, Ali Emre Simitçi, Fahri Tuna Suat, Mustafa Kerem Kaya, Alperen Göksular, Batuhan Kömürcü, Çetin Katırcıoğlugil ve Esat Balat’tan oluşan yüzücülerle katıldı.
Yarışmada SANKO Okulları Kız Takımı ve Erkek Takımı bölge ikincisi oldu.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrenci ve emeği geçen öğretmenler kutlayarak, 28-30 Nisan 2022 tarihlerinde Mersin’de düzenlenecek Türkiye şampiyonasında başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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