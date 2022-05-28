SANKO Okullarının basketbol başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullara yönelik düzenlenen “Okullar Arası Minik Erkekler ve Minik Kızlar Basketbol Müsabakası”nda, SANKO Okulları Minik Erkek Takımı il birincisi, Minik Kız Takımı il ikincisi oldu.