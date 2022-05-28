Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.438,84
ALTIN
965,28
DOLAR
16,19
STERLİN
20,56
EURO
17,47

SANKO Okullarının basketbol başarısı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullara yönelik düzenlenen “Okullar Arası Minik Erkekler ve Minik Kızlar Basketbol Müsabakası”nda, SANKO Okulları Minik Erkek Takımı il birincisi, Minik Kız Takımı il ikincisi oldu.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 14:52
2 Okunma
SANKO Okullarının basketbol başarısı

Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen müsabakada Demir Ergin, Fatih Efe Mermer, Mehmet Can Doğan, Melih Kervancıoğlu, Emir Bozduman, Melih Özkaya, Yiğit Aydın, Can Ökkeş Şahin, Serdar Çınar Özpineci, Oğuzhan Özkök, Eymen Kömürcü, Eren Gürbüzer, Mehmet Salih Eruslu ve Ahmet Ege Şiveydinli’den oluşan SANKO Okulları Minik Erkek Basketbol Takımı oynadığı beş maçın tamamını kazanarak yenilgisiz olarak şampiyonluğa ulaştı.
Ela Ersönmez, Betül Nakıpoğlu, Serra Camcıoğlu, Elçin Şen, Beren Fesli, Ayşe Çetindağ, Beren Gözaçan ve İpek Limon’dan oluşan SANKO Okulları Minik Kız Basketbol Takımı ise il ikinciliği kupasını aldı.

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı
Sudoku yarışmalarında dereceye öğrenciler ödüllendirildi
Sudoku yarışmalarında dereceye öğrenciler ödüllendirildi
Kahta'da Okullar arası Futbol Turnuvası başladı
Kahta'da Okullar arası Futbol Turnuvası başladı
Kahtalı sporcu bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu
Kahtalı sporcu bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu
Kahta’da su sporları şöleni heyecanı yaşandı
Kahta’da su sporları şöleni heyecanı yaşandı
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı
Vali Çuhadar’a 'Gençlik Haftası' ziyareti
Vali Çuhadar’a 'Gençlik Haftası' ziyareti
SANKO Okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı
SANKO Okulları’nın yüzme başarısı
SANKO Okulları’nın yüzme başarısı
Başkan Kılınç'tan, Adıyaman 1954 Spor'a kritik maç öncesi prim sözü
Başkan Kılınç'tan, Adıyaman 1954 Spor'a kritik maç öncesi prim sözü
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Aydın’dan maç öncesi Adıyaman 1954 Spor’a moral ziyareti - Videolu Haber
Aydın’dan maç öncesi Adıyaman 1954 Spor’a moral ziyareti - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı
Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı
Adıyamanlı sporcular 76 madalya alarak Türkiye finaline yükseldi
Adıyamanlı sporcular 76 madalya alarak Türkiye finaline yükseldi
Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler
Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler
Adıyaman kürek sporları merkezi olmaya hazırlanıyor
Adıyaman kürek sporları merkezi olmaya hazırlanıyor
SANKO Okulları yıldız kız ve erkek tenis takımı bölge birincisi oldu
SANKO Okulları yıldız kız ve erkek tenis takımı bölge birincisi oldu
SANKO Okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
SANKO Okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Fenerbahçeli taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı - Videolu Haber
Fenerbahçeli taraftarlar galibiyet coşkusu yaşadı - Videolu Haber

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim