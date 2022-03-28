SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları yüzücülerinden Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Irmak Zehra Kökmen, Yağmur Diken, Elif Azra Suat, Bade Şakı, Zeynep Balkanlı, Azra Aksoy, Gülay Elizan Özgenç, Tuana Turan, Elif İpek Çevik, Hasan Mert Simitçi, Onur Güzel, Tuna Karakuş, Oktay Doruk Özuslu, Arif Doruk Akınal ve Berkay Katırcıoğlugil katıldı.
Yarışmada SANKO Okulları Küçük Kız Takımı ikincilik, Küçük Erkek takımı ise dördüncülük kupasını aldı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, başarılarından dolayı kutladığı öğrencilerinin 39 madalya kazanmasından gurur duyduklarını belirterek, Küçük Kız Takımına bölge yarışlarında başarılar diledi.
Kaynak: PHA