SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Küçükler Yüzme İl Birinciliği Yarışları”nda 20 gümüş, 19 bronz madalya olmak üzere 39 madalya ile ikincilik ve dördüncülük kupası kazandı.