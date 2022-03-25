SANKO Okulları yıldız erkek basketbol takımı il birincisi oldu

SANKO Okulları Yıldız Erkek Basketbol Takımı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Mustafa Cengiz “1. Gazi Oyunları Basketbol Yarışması”nda yenilgisiz il birincisi oldu.