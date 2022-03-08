SANKO Okulları sporcuları yedi birincilik kupası kazandı

SANKO Okulları sporcuları, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Eskrim (Epe, Flore, Kılıç) Müsabakaları”nda yedi birincilik kupası ve yirmi madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.