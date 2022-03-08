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SANKO Okulları sporcuları yedi birincilik kupası kazandı

SANKO Okulları sporcuları, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Eskrim (Epe, Flore, Kılıç) Müsabakaları”nda yedi birincilik kupası ve yirmi madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

08 Mart 2022 Salı 15:39
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SANKO Okulları sporcuları yedi birincilik kupası kazandı

Gaziantep Eskrim Akademisi’nde düzenlenen yarışmada; Sanko Okulları öğrencileri “Genç Kızlar Epe Kategorisi”nde; Ekin Asyalı birinci, Kevser Güneş ikinci, Sude Sarıkaya üçüncü olurken, “Genç Erkekler Epe Kategorisi”nde; Davutcan Demir birinci, Yavuz Selim Altan ikinci, Eren Can üçüncü, Adil Erturhan dördüncü oldu.
“Yıldız Kız Epe Kategorisi”nde; Nazenin İpek Söylemez birincilik, Melis Ok ikincilik elde ederken, “Küçük Kızlar Epe Kategorisi”nde Esma Sultan Gözcü birincilik, Neva Doktoroğlu ikincilik kazandı.
“Küçük Erkekler Epe Kategorisi”nde; Rüzgar Ata Kutay birinci, Kaan Yılmaz ikinci, M. Erdem Şahan üçüncü, Efe Öztürk dördüncü, “Genç Kızlar Kılıç Kategorisi”nde; Nisa Güneş birinci, “Genç Kızlar Flore Kategorisi”nde; Zeynep Nisa Demir birinci, “Genç Erkek Flore Kategorisi”nde ise Kaan Çavdar ikinci, Kerem Çavik üçüncü ve Vehbi Kayra dördüncü olarak önemli bir başarı elde ettiler.
Sporcularını ve öğretmenlerini kutlayan Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Gaziantep’i temsil edecekleri Türkiye Finallerinde takıma başarılar diledi.

 

Kaynak: PHA
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