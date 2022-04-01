SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

Mehmet Şimşek Tesislerinde düzenlenen müsabakada, Demir Arslan, Ufuk Akın Karayılan ve Ömer Günbulut’dan oluşan SANKO Okulları Küçük Erkek Tenis Takımı; Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu ile yaptığı karşılaşmayı kazanarak il birincisi olmayı başardı.

Ilgın Melek Köknar, Derin Yüzbaşı, Derin Dila Yıldırım’dan oluşan SANKO Okulları Küçük Kız Tenis Takımı ise Gaziantep Kolej Vakfı Ortaokulu ile oynadığı karşılaşmayı kaybederek il ikinciliği kupasını aldı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak, 26-30 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlenecek bölge şampiyonasında başarılar diledi.