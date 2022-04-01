Galeriler Yazarlar
Adıyaman 20
parçalı az bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.248,86
ALTIN
910,03
DOLAR
14,70
STERLİN
19,32
EURO
16,26

SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okul Sporları Kort Tenisi Müsabakası”nda SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı il birincisi, Yıldız Kız Tenis Takımı ise il ikincisi oldu.

01 Nisan 2022 Cuma 12:54
5 Okunma
SANKO Okulları öğrencilerinin tenis başarısı

Mehmet Şimşek Tesislerinde düzenlenen şampiyonada, Samet Yiğit Çupurbaş, Erdem Horoz, Mert Güzel ve İlyas Batuhan Özkan’dan oluşan SANKO Okulları Yıldız Erkek Tenis Takımı; Sevil Arif Develi Ortaokulu, Turgut Özal Ortaokulu, Osman Gazi Ortaokulu ve Adil Teymur Ortaokulu ile oynadığı dört karşılaşmayı da kazanarak il birinciliği kupasını kazandı.
SANKO Okulları öğrencilerinden Eylül Kurt, Simge Köybaşı, Doğa Arslan ve Nisa Yılankırkan’dan oluşan Yıldız Kız Tenis Takımı ise Sabiha Fırat Köleoğlu Ortaokulu, Turgut Özal Ortaokulu ve Sevil Arif Develi Ortaokulu ile oynadığı üç karşılaşmanın ikisini kazanarak il ikinciliği kupasını aldı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı; öğrencilerini ve öğretmenlerini başarılarından dolayı kutlayarak, nisan ayında düzenlenecek bölge şampiyonasına katılma hakkı elde eden Yıldız Erkek Takımına başarılar diledi.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 01.04.2022 14:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu
SANKO Okullarının kız ve erkek yüzme takımı bölge ikincisi oldu
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
Yüzmede 72 madalya ile büyük başarı
SANKO Okulları öğrencileri okçulukta birinci ve ikinci oldu
SANKO Okulları öğrencileri okçulukta birinci ve ikinci oldu
SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı
SANKO Okulları yüzmede 39 madalya ve 2 kupa kazandı
En hızlı yürüyen postacılar belli oldu
En hızlı yürüyen postacılar belli oldu
Adıyaman'da '02 Cendere Grubu' dernek statüsüne kavuştu
Adıyaman'da '02 Cendere Grubu' dernek statüsüne kavuştu
18 ilin karatecileri Adıyaman’da mücadele etti
18 ilin karatecileri Adıyaman’da mücadele etti
Amatör maçta tekme tokatlı kavga - Videolu Haber
Amatör maçta tekme tokatlı kavga - Videolu Haber
SANKO Okullarının yüzme başarısı
SANKO Okullarının yüzme başarısı
Göksu Nehri’nin serin sularında rafting heyecanı
Göksu Nehri’nin serin sularında rafting heyecanı
Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı
Kırmızı kart, yeşil sahaları arenaya dönüştürdü: 1 yaralı
SANKO Okulları öğrencisinin Milli Takım gururu
SANKO Okulları öğrencisinin Milli Takım gururu
Kritik haftalar öncesi şehir tek yürek oldu
Kritik haftalar öncesi şehir tek yürek oldu
Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Besni Kızilin’de tarih, doğa ve spor bir arada
Besni Kızilin’de tarih, doğa ve spor bir arada
Metin Kaplan: Sporda sistem değişimine ihtiyaç var
Metin Kaplan: Sporda sistem değişimine ihtiyaç var
Kahta'da 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde madalya töreni düzenlendi
Kahta'da 'Bir Genç Bir Gelecek' projesinde madalya töreni düzenlendi
SANKO Okulları yıldız erkek basketbol takımı il birincisi oldu
SANKO Okulları yıldız erkek basketbol takımı il birincisi oldu
Adıyaman Belediyesi yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı
Adıyaman Belediyesi yüzme yarışmasına ev sahipliği yaptı
SANKO Okullarının dört öğrencisi yüzme milli takımına seçildi
SANKO Okullarının dört öğrencisi yüzme milli takımına seçildi
Yüzmede madalya mücadelesi başladı
Yüzmede madalya mücadelesi başladı
Sporun birleştirici gücü +1 farkla güzelleşti
Sporun birleştirici gücü +1 farkla güzelleşti
SANKO Okulları basketbol takımı il ikincisi oldu
SANKO Okulları basketbol takımı il ikincisi oldu
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede üç madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede üç madalya kazandı
23 Nisan 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi
23 Nisan 'Mahallede Maç Var' grup müsabakaları sona erdi
Kahtalı sporcular atletizm branşında 5 altın ile döndü
Kahtalı sporcular atletizm branşında 5 altın ile döndü
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu
Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Takımı Türkiye 4.'sü oldu
350 sporcunun katıldığı Hokey Grup Müsabakaları sona erdi
350 sporcunun katıldığı Hokey Grup Müsabakaları sona erdi
SANKO Okullarının tenis başarısı
SANKO Okullarının tenis başarısı
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihi mekânda yoga yaptılar
Kadınlar '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tarihi mekânda yoga yaptılar

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim