SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı

Malatya Olimpik Yüzme Havuzunda 13-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen yarışlara, SANKO Okulları’ndan Irmak Zehra Kökmen, Zeynep Balkanlı, Gülay Elizan Özgenç, Çınar Özkamalı, Yaprak Ece Tuncel, Tuana Turan, Azra Aksoy ve Yağmur Diken katıldı.

Yarışmada; Azra Aksoy, 100 metre sırtüstü stilde üçüncü, 50 metre serbest stilde dördüncü, Irmak Zehra Kökmen, 50 metre sırtüstü stilde üçüncü, Çınar Özkamalı ise 50 metre kurbağalama stilde üçüncülük elde etti.

Irmak Zehra Kökmen, Azra Aksoy, Çınar Özkamalı ve Yaprak Ece Tuncel, 4x100 metre serbest bayrak ve 4x100 metre karışık bayrak yarışlarında dördüncü oldu.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, bölge müsabakasına katılan öğrencilerini ve öğretmenlerini kutlayarak başarılarının devamını diledi.

Kaynak: PHA