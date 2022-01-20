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SANKO Okulları öğrencileri 27 madalya kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “3’üncü Şehitkamil’i Anma Yüzme Müsabakası”nda 11 birincilik, dokuz ikincilik, yedi üçüncülük olmak üzere 27 madalya kazandı.

20 Ocak 2022 Perşembe 17:49
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SANKO Okulları öğrencileri 27 madalya kazandı

Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmada, SANKO Okulları yüzücülerinden Ali Emre Simitçi; 50, 100, 200 metre serbes ve 50 metre kelebekte birinci, 100 metre sırtüstünde ikinci, Beril Tanrıtanır; 50, 100, 200 metre sırtüstü ve 200 metre karışıkta birinci, 50 metre serbestte ikinci, Kadirhan Sağlam; 200 metre karışıkta birinci, 200 ve 400 metre serbestte üçüncü, Defnesu Demirbakan; 50 metre serbestte birinci, 200 metre serbest, 50 metre kelebekte ikinci, 100 metre serbestte üçüncü, Tuna Karakuş; 50 metre kurbağalamada birincilik elde etti.

Çınar Özkamalı; kurbağalama stilinde 50 metrede ikinci, 100 ve 200 metrede üçüncü, Duru Kayın; 200 metre kurbağalamada ikinci, 50 metre kelebekte üçüncü, Nehir Kelleci; 50 ve 100 metre sırtüstünde ikinci, Yiğit Settar Evgülü; 400 metre serbestte ikinci, Irmak Zehra Kökmen ise 50 metre kurbağalamada üçüncü oldu.SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, öğrencilerinin başarılarını 27 madalya ile taçlandırmasından gurur duyduğunu belirterek, öğrencileri ile antrenörleri Fatih Karakurt, Meltem Kalkan ve Ahmet Süral’ı kutladığını bildirdi.

Kaynak: PHA
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