SANKO Okulları basketbol takımı il ikincisi oldu

Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları tarafından düzenlenen Küçük Kızlar Basketbol İl Birinciliği Müsabakalarında SANKO Okulları Küçük Kızlar Basketbol Takımı il ikincisi oldu.