Sanko Holding’e teşekkür ziyareti

Konukoğlu’nu ziyaret eden Özbay, Gaziantep’te sporun tabana yayılmasını sağlamayı ve gençleri yarınlara daha donanımlı taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Bireysel ve takım sporlarının daha çok yaygınlaşmasını sağlamak için çalışmalar yaptıklarını belirten Özbay, “Amatör ve bireysel sporlar başta olmak üzere Gaziantep ve ülke sporuna değerli katkılarından dolayı SANKO Holding’e ve Konukoğlu Ailesine teşekkür ederiz” dedi.

Spora katkı sunmaktan memnuniyet duyduklarını kaydeden Konukoğlu da, “Sporculara ve gençlerimize yönelik, Gazi Şehrimizin her kesiminin kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla spora erişimini güçlendirmeye yönelik çalışmaları inşallah hep birlikte daha da yukarılara taşıyacağız" diye konuştu. Özbay, ziyaretin anısına, Konukoğlu’nun destekleriyle Erkekler Voleybol 1. Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Gaziantep Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Erkek Takımının formasını hediye etti.

Konukoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Özbay’a teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundu.