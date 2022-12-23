Şampiyonlar kupa ve madalyalarını aldı

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Basketbol yarışmaları sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Okul Sporları Şube Müdürü Volkan Akgül ve Basketbol İl Temsilcisi Yunus Bilir tarafından verildi.

Yarışmalar sonucunda 1. Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi 2.Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti.