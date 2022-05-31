Şampiyon sporculardan Vali Çuhadar'a ziyaret

Boks’ta Dünya üçüncülüğü, Atletizm ve Judo’da Türkiye 2’ciliği ve U18 5 km yürüyüş kategorisinde Türkiye 3’cülüğü elde eden Adıyamanlı sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile birlikte Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek, şampiyonluk sevincini paylaştılar.

Ziyaret esnasında değerlendirmede bulunan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar,"Adıyaman’da sporcularımız her gün yeni başarı ederek bizleri mutlu ediyor. Farklı branşlarda hem ulusal hem de uluslararası derece elde sporcularımızı ve onların yetişmesinde emeği olan antrenörlerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim"dedi.