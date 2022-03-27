Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı'dan, Başkan Kılınç'a ziyaret

Adıyaman'da sporun gelişmesi için her türlü fedakârlığı yapan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Besni Kızılin'de yapılacak olan Rafting Yarışması için ilimize gelen Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'yı makamında kabul etti.

Besni Kaymakamı Nazlı Demir ile Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'in de hazır bulunduğu ziyarette, Adıyaman'ın spor turizmi açısından gelişmesi için her türlü projeye destek vermeye hazır olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Kılınç ziyarette yaptığı konuşmada, "Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Besni Kaymakamı Nazlı Demir ve Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile Besni Kızılin'de yapılacak olan rafting yarışmaları hakkında görüşme gerçekleştirdik. İlimizin turizm hedeflerini 'Spor Turizmi' ile desteklemeye devam edeceğiz. Bu anlamda ilimize gelen federasyon başkanımıza ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ise misafirperverliğinden ve desteklerinden dolayı Başkan Kılınç'a teşekkür etti.