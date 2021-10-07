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'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek programı kapsamında düzenlenen "Proje Hazırlama ve Yönetme Eğitimi" tamamlanarak, 28 kursiyere eğitim sertifikaları verildi.

07 Ekim 2021 Perşembe 15:48
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'Proje Hazırlama ve Yönetme’ eğitimi sona erdi

Yeni Mahalle Spor Salonu toplantı salonunda 27 Eylül-1Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde çalışanların verimliliğini artırabilmek için proje üretmenin önemine dikkat çektiklerini belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Profesyonel anlamda proje hazırlayan, yazabilen, üreten ve yöneten personellere duyulan ihtiyaca yönelik olarak seçilmiş olan arkadaşlarımız eğitimlere katıldılar. Bu projenin amacı uygulanabilir yenilikçi fikirlerin çoğalması ve ülke geneline yayılabilmesi, ilimizde gençlik ve spor adına yenilikçi fikirlerin desteklenmesi, proje dahilinde uygulanabilirlik halinin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda ilgili bireylerin kapasitesinin ve analitik düşünce yeteneğinin geliştirilmesi proje yazma ve yürütme konusunda nitelikli personel İhtiyacını gidermek ve yapılan projelerinin niteliğini artırmak için planlanan bu eğitim programı ile katılımcıların sorun ve ihtiyaç analizi yaparak mantıksal çerçeve matrisi kapsamında ulusal ve uluslar arası hibe programlarına proje hazırlama konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır” dedi.

Eğitim, 28 kursiyere katılım sertifikalarının Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve şube müdürleri tarafından verilmesiyle sona erdi.

 

 

Kaynak: PHA
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