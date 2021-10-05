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Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan ve insanları sporla daha çok buluşturmak amacıyla bu yıl 9.’su düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri kapsamında binlerce yıllık tarihi geçmişi bulunan Perre Antik Kentinde düzenlenen törenlerle başladı.

05 Ekim 2021 Salı 15:02
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Perre Antik Kenti’nde ‘Amatör Spor Haftası’ törenle kutlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması ve sporda farkındalık oluşturmak amacıyla ortaklaşa düzenlenen “Amatör Spor Haftası” etkinlikleri başladı.

Kommagene Krallığının 5. büyük yerleşim yerinden biri olan tarihi Perre Antik Kenti Nekropol alanda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, 40 farklı sporcu, cimnastik, okçuluk, eskrim taekwondo, karate ve kick boks branşlarında gösteri yaptı.

“Spor kültürünü, tarihi bir mekanda, kültürel mirasımızla birleştirdik”

Amatör Spor Haftası töreninde günün anlam ve önemine binaen konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, “Kommagene uygarlığına ait ören yerleri arasında yer alan ve binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış Perre antik kenti birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bugün böylesine önemli bir mekanda il müdürlüğü olarak sporcularımız ile birlikte düzenlediğimiz organizasyonu gençlerimiz tarihimiz ile iç içe yaşasınlar istedik. Spor kültürünü, tarihi bir mekanda, kültürel mirasımızla birleştirerek aynı zamanda kentimizin turizm değerlerinin de tanıtımına katkı sağlıyoruz. Sporcularımızın spora olan ilgilerini farklı aktiviteler düzenleyecek daha eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu hem spor yapıp hem de tarihimizi ve kültürümüzü yakından tanıyan sporcularımızla keyifli bir gün geçirdik” dedi.

Sporun bir ülkede birleştirici güç olduğuna dikkat çeken Keleş, konuşmasının devamında ise, “İlimizde de spor ile birçok zorluğun üstesinden gelebilir, çocuklarımızı da zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak, sağlıklı birer nesiller olabilmelerini sağlayabiliriz. Her yaştan insanın spor yapması ve spora yeni yüzler kazandırmak amacıyla amatör spor haftası etkinlikleri kapsamında birçok branşta sportif ve kültürel faaliyetler gerçekleşecektir. Amatör Spor Haftası etkinleri çeşitli branşlarda düzenlenecek müsabakalarla hafta boyunca devam edecek” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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