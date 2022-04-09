Okullar arası yüzme il birinciliği yarışlarına SANKO damgası

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Minikler Yüzme İl Birinciliği Yarışları”nda dört altın, 17 gümüş, 22 bronz olmak üzere 43 madalya ile il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kupalarını kazanarak önemli bir başarı elde etti.