Muaythai Türkiye şampiyonasında Adıyaman’a 9 madalya

Şampiyon sporcular ve antrenörleri elde ettikleri şampiyonluk ve başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.

Rakipleri karşısında önemli bir başarı elde ederek madalyaları toplayan sporcularımızı gönülden eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, genç sporcularla ve antrenörlerle sohbet etti.

İl Müdürü Fikret Keleş,"Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Şampiyonaya 10-11 yaş çocuklar ve 12-13 yaş yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek olmak üzere toplam 860 sporcu katıldı. Bu müsabakalarda Adıyaman’dan 6, Besni’den 11, Gölbaşı’ndan 3 ve Kahta ilçesinden 3 toplam 23 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalara katılım sağlandık. Katıldıkları her müsabakadan madalya ile dönmeyi başaran sporcularımız Kütahya ilinden 9 madalya ile dönmeyi başardı. Ben başta antrenörümüz olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyorum"dedi.

Yıldız Bayanlar 54 kg’da Ayşe İkra Erdoğan 1, Yıldız Bayanlar 40 kg’da Berfin Polat 1, Minik Bayanlar 54 kg’da Fatma Deniz Er 2, Yıldız Bayanlar 56 kg’da İremsu Batur 2, Minik Erkek +67 kg’da Emirhan Tekirdağ 2, Yıldız Bayan 50 kg’da Zeynepgül Dağcı 3, Minik Erkek 32 kg’da Siyabent Ergin 3, Yıldız Erkek 50 kg’da Muhammed Can Kara 3 ve Minik Erkek 42 kg’da Özgün Yılmaz 3 elde etti.

Kaynak: PHA