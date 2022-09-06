Galeriler Yazarlar
Adıyaman 33
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.419,28
ALTIN
1.001,81
DOLAR
18,23
STERLİN
21,04
EURO
18,05

Muaythai Türkiye şampiyonasında Adıyaman’a 9 madalya

Kütahya’da 26 – 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan Dumlupınar Meydan Muharebesi Zaferi 100.Yılı Minik Yıldızlar Muaythai Türkiye Şampiyonasına Adıyaman’dan katılan sporcular 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya elde etti.

06 Eylül 2022 Salı 12:30
9 Okunma
Muaythai Türkiye şampiyonasında Adıyaman’a 9 madalya

Şampiyon sporcular ve antrenörleri elde ettikleri şampiyonluk ve başarılardan dolayı yaşadıkları mutluluğu Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ile paylaştı.
Rakipleri karşısında önemli bir başarı elde ederek madalyaları toplayan sporcularımızı gönülden eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, genç sporcularla ve antrenörlerle sohbet etti. 
İl Müdürü Fikret Keleş,"Dumlupınar Üniversitesi Spor Salonu’nun ev sahipliğinde düzenlenen Şampiyonaya 10-11 yaş çocuklar ve 12-13 yaş yıldızlar kategorilerinde kız ve erkek olmak üzere toplam 860 sporcu katıldı. Bu müsabakalarda Adıyaman’dan 6, Besni’den 11, Gölbaşı’ndan 3 ve Kahta ilçesinden 3 toplam 23 sporcu ve 3 antrenör ile müsabakalara katılım sağlandık. Katıldıkları her müsabakadan madalya ile dönmeyi başaran sporcularımız Kütahya ilinden 9 madalya ile dönmeyi başardı. Ben başta antrenörümüz olmak üzere tüm sporcularımızı kutluyorum"dedi. 
Yıldız Bayanlar 54 kg’da Ayşe İkra Erdoğan 1, Yıldız Bayanlar 40 kg’da Berfin Polat 1, Minik Bayanlar 54 kg’da Fatma Deniz Er 2, Yıldız Bayanlar 56 kg’da İremsu Batur 2, Minik Erkek +67 kg’da Emirhan Tekirdağ 2, Yıldız Bayan 50 kg’da Zeynepgül Dağcı 3, Minik Erkek 32 kg’da Siyabent Ergin 3, Yıldız Erkek 50 kg’da Muhammed Can Kara 3 ve Minik Erkek 42 kg’da Özgün Yılmaz 3 elde etti.

Kaynak: PHA

Son Güncelleme: 06.09.2022 15:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşitme Engelli Sporcu Milli takımda
İşitme Engelli Sporcu Milli takımda
Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı
Atıcılık Nemrut Kupası şampiyonları kupa ve madalyalarını aldı
Yaz Spor Okulları törenle kapandı - Videolu Haber
Yaz Spor Okulları törenle kapandı - Videolu Haber
100 spor kulübüne, 1 milyon liralık nakdi destek
100 spor kulübüne, 1 milyon liralık nakdi destek
Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor
Adıyamanlı sporcu Balkan Şampiyonasına katılıyor
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Sanmar Denizcilik Gençler Türkiye Şampiyonası tamamlandı
Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Adıyaman, Gençler Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Videolu Haber
TFF Adıyaman İl Temsilcisi Hasan Doğan oldu - Videolu Haber
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası müsabakaları başladı
Adıyamanlı karateciler başarıyla döndüler
Adıyamanlı karateciler başarıyla döndüler
Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek
Devler Adıyaman’da şampiyonluk için kürek çekecek
Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor
Geleceğin futbolcuları GSB Spor Okullarında yetişiyor
Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu
Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu
7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber
7 binin üzerinde çocuk, su sporlarıyla tanıştı - Videolu Haber
Bayanların yeni gözdesi futbol
Bayanların yeni gözdesi futbol
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
BESYO özel yetenek sınavı devam ediyor
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Adıyaman Su Topu Türkiye şampiyonasında 4'üncü oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Muhammed, yine ıskalamadı ve Türkiye şampiyonu oldu
Taşkın, güven tazeledi
Taşkın, güven tazeledi
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
İşitme Engelliler Süper Ligi'nde fikstür çekildi
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Fenerbahçe Adıyaman’da kamp yapıyor
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Sanko Holding’e teşekkür ziyareti
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye 4.'sü olan işitme Engelliler Takımından, Başkan Kılınç'a ziyaret
SANKO Okullarının yüzme başarısı
SANKO Okullarının yüzme başarısı
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Keleş'ten şampiyon sporculara ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
Türkiye şampiyonu sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
E-Spor Heyecanı Mezopotamya Living Lab’de yaşanıyor - Videolu Haber
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Başkan Yıldırım: Kahta siyasetine dizayn vermek boynumun borcu olsun
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı
Adıyaman'da GSB Spor Okulları açıldı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim