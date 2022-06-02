Milli Sporcudan, Başkan Kılınç'a ziyaret

'Üniversiteler Arası Dünya Kros Şampiyonası'na katılan Adıyamanlı sporcu Kader Güvenç, dünya dokuzuncusu olarak göğsümüzü kabarttı.

Elde edilen önemli başarı ile dikkatleri üzerine çeken Milli Sporcu Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret ederek başarısını ve mutluluğunu paylaştı.

Ziyarette bir konuşma yapan Başkan Kılınç, elde edilen başarıdan dolayı genç sporcuyu kutlayarak, "Üniversiteler Arası Kros dünya dokuzuncusu Adıyamanlı milli sporcumuz Kader Güvenç kızımızı misafir ettik. Sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Ziyaret sonunda Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, başarılı sporcuya antrenmanlarda kullanılmak üzere sporcu saati hediye etti.