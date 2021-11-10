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MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret

Adıyaman Barosu’nun olağan genel kurulunun ardından Başkanlığına seçilen Avukat Bilal Doğan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MASDER Başkanı Mehmet Güneş ve yönetim kurulu üyeleri göreve yeni seçilen Av. Bilal Doğan ve yönetimine görevlerinde başarılar diledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
10 Kasım 2021 Çarşamba 15:38
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MASDER'den Adıyaman Baro Başkanı Doğan’a Ziyaret
Başkanlık görevinin bir bayrak yarışı olduğunu belirten MASDER Başkanı Mehmet Güneş; “Yakın bir zamanda Adıyaman Baromuza ve ilimize yakışır bir kongre gerçekleştirildi. Avukat Bilal Doğan almış olduğu oylarla baro başkanlığına seçildi. Kendisini ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyoruz. Başkanlık göreve bir bayrak yarışıdır. Biz inanıyoruz ki Bilal bey teslim aldığı bayrağı en iyi yere taşıyacaktır. Bu vesileyle tekrar hayırlı olsun der, Bilal Başkan başta olmak üzere baromuzun değerli avukatlarına görevlerinde başarılar dileriz” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman Barosu başkanı Avukat Bilal Doğan; “Faaliyetlerini keyifle takip ettiğimiz Adıyaman Masterler Spor Kulübü derneğini heyetini bugün yanımızda görmek bizleri mutlu etmiştir. İlimiz sporuna emek vermiş değerli ağabeylerimizin, arkadaşlarımızın ilerlemiş yaşlarına rağmen spordan kopmayıp bir çatı altında hala spora devam etmeleri, futbol oynamaları, turnuvalara katılıp ilimizi temsil etmelerini takdirle karşılıyoruz. İnşallah zaman buldukça spor yapmak adına bizlerde aralarında olmaya çalışacağız. Mehmet başkanımızın belirttiği üzere yakın bir zamanda baromuza yakışır bir kongremizi geride bıraktık. Değerli meslektaşlarımızın takdiriyle Baro Başkanlığına seçildim. Bizler bu yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte meslektaşlarımızın sorunları ve mesleğimizle alakalı problemleri gidermekle beraber avukatlık kanununun bize vermiş olduğu toplumsal konularla ilgili temel hak ve özgürlükleri koruma adına elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bu vesileyle bugün bizlere nezaket ziyaretinde bulunan MASDER ailesine teşekkür ediyorum, faaliyetlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Ziyaret sonunda MASDER Başkanı Mehmet Güneş, Baro Başkanı Av. Bilal Doğan'a Forma hediye etti.
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