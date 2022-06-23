Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi

Masa Tenisi çeyrek finalde elde ettikleri başarı sonrasında Türkiye yarı finaline çıkmayı başaran sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"25 – 28 Haziran tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak olan müsabakalarda iyi bir sonuç elde ederek Türkiye Finaline yükselmenizi canı gönülden diliyorum. Katıldığınız bütün yarışmalarda elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.