Masa Tenisi çeyrek finalde elde ettikleri başarı sonrasında Türkiye yarı finaline çıkmayı başaran sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"25 – 28 Haziran tarihleri arasında Erzincan’da yapılacak olan müsabakalarda iyi bir sonuç elde ederek Türkiye Finaline yükselmenizi canı gönülden diliyorum. Katıldığınız bütün yarışmalarda elde ettiğiniz başarılardan dolayı sizleri ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum” dedi.Kaynak: PHA
Masa Tenisi Sporcuları yarı finale yükseldi
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziantep'te 18-19 Haziran tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Çeyrek final müsabakalarına katılan Besni Gençlik ve Spor Kulübü kız ve erkek Masa Tenisi Sporcular Türkiye yarı finallerine yükseldiler.
23 Haziran 2022 Perşembe 11:06
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