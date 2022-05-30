Galeriler Yazarlar
Adıyaman 27
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.491,38
ALTIN
978,38
DOLAR
16,37
STERLİN
20,69
EURO
17,62

Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor - Videolu Haber

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Türkiye Kürek Federasyonu, Adıyaman Gençlik Spor Kulübü, Van Edremit Belediyesi Spor Kulübü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Sakarya Gençlik Merkezi Spor Kulübünden toplam 13 sporcunun katılımı ile Milli Takım Güç Geliştirme Kampı düzenleniyor.

30 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51
6 Okunma
Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor - Videolu Haber

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Kürek Milli Takım Sporcularına ziyaret etti. 
Türkiye’nin en başarılı kürek sporcularının katıldığı Milli Takım Kampında sporcularla birlikte Gölbaşı Gölünde suya inerek ilk kez kürek çeken Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın gelecekte su sporlarının merkezi olacağını söyledi. 
"Çok zevkli bir spor bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum"
İlk kez kürek sporunu denediğini belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Gölbaşı Gölü'ndeyiz muhteşem manzara ve doğa var. Bu gölü nasıl vatandaşlarımızın ve sporun hizmetine açarız diye uzun uzun düşündükten sonra kürek sporunun bu gölde en iyi icra edilecek sporlardan birinin olduğunu fark ettik. Kürek Yıldızlar Milli Takımı sporcularımız aramızda burada kamp yapıyorlar onlarda ortamı, doğayı ve gölü çok beğendiler. Bu takım çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. 4 ile 5 gün arasında burada misafir olacaklar ama bundan sonra gerek yarışmalarda gerekse kamp alanları olarak gölümüzü kullanacağız. Spor turizmine de katkıda bulunacağına inanıyorum hepinize teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir spor bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum." Dedi
"Türkiye’nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız"
Türkiye’nin en güzel kürek parkurlarından birisine sahip olduklarına dikkat çeken Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Adıyaman su sporları konusunda gerçekten çok iyi yerlere geldi. Bizde bu potansiyeli görünce aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölümüzde kürek sporuna ev sahipliği yaparak Milli Takım Güç Geliştirme Kampı ile sporcularımızı misafir ediyoruz. İnşallah bu kamptan sonra önümüzdeki aylarda Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu konuda gerekli görüşmelere başladık. Senenin 12 ayında kürek yapılmaya müsait olan Gölbaşı Gölümüzde harika bir tesis yapacağız. Projelerimiz ve bütçemiz de hazır. İnşallah gelecekte Türkiye’nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız" şeklinde konuştu.
Adıyaman’ın kürek sporu için harika bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Milli Takım Antrenörü Salih Yıldırım ise şunları söyledi:
"Dünyanın birçok yerinde gerek göl gerekse gölet olsun gezdim ancak Gölbaşı gölü kürek sporu için ilk 3'te sayabilirim. Bizim kürek sporunda istediğimiz şey rüzgâr ve dalga olmaması teknelerimi çok hafif en ufak dalga ve rüzgârda derece sapmaları oluyor. Sıfır rüzgârda çektiğin derece en iyi derecedir. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman ve Gölbaşı Gölü çok güzel çok beğendik. İnşallah bundan sonra bu bölgeye organizasyon aldırıp gerek yarışma gerekse kamp olsun Sayın Valimizin desteği ile yapmayı düşünüyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz Adıyaman'da inşallah kürekler çekilecek, Sayın Valimiz de çok güzel performans gösterdi verdiğim eğitimlerden biliyorum şuan şu çektiği kürek yaklaşık 8 ile 10'uncu derste öğrenilecek eğitimi Sayın Valimiz yarım saatte çekti öğrendi"
Adıyaman’dan su sporlarında ve kürek branşında gelecekte kentin ve Türkiye'nin başarı ile temsil edecek Milli Sporcuların yetişeceğine dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş,"İlimiz üç tarafı sularla çevrili bir yarımada konumunda bölgemizin en önemli su sporları merkezlerinden birisidir. Gazihandede Su Sporları Merkezimizde eğitim gören genç kürekçilerimiz bugün Türkiye’nin en büyük takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları ile yarışlara katılarak önemli dereceler elde etmeyi başarmıştır. Bu hafta ilimizde Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölümüzde Kürek Milli Takımı sporcularımız bir hafta boyunca “Güç Geliştirme Kampı” ile kendilerini uluslararası müsabakalara hazırlayacak. Bu kampta ilimizi temsilen iki sporcumuzun olması bizleri gururlandırmaktadır. Gelecekte ilimizde yüzlerce gencimizin başta Kürek olmak üzere farklı su sporu branşlarında müsabakalara katılarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Besni ve Kâhta ilçelerimizden sonra Gölbaşı İlçemizde su sporlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan ilimizde sadece kültür turizmi yapılmıyor. Bugün spor turizmi anlamında gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için ilimize on binlerce sporcu geliyor. Bütün büyük spor organizasyonlarının ilimize sağladığı katkıyı düşünecek olursak Adıyaman aynı zamanda spor turizmi anlamında bölgenin önemli illerinden biri olmuştur.”şeklinde ifade etti.
28 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Tabiat Parkı olan Gölbaşı Gölünde düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampına katılan 13 sporcuyu Milli Takım Antrenörlerinden Süheyl yılmaz ve Salih Yıldırım çalıştırıyor.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gençler fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi
Gençler fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi
SANKO Okullarının basketbol başarısı
SANKO Okullarının basketbol başarısı
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Rektör Dağlı: Yıldız sporcu olmak için doğru beslenmeli ve fizik kondisyonunuza önem vermelisiniz
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman Gücü namağlup şampiyon oldu
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman’da '10. Yeşilay Bisiklet Turu' düzenlendi - Videolu Haber
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı
Adıyaman'da bilek güreşi Türkiye şampiyonası 500 sporcunun katılımıyla başladı
Sudoku yarışmalarında dereceye öğrenciler ödüllendirildi
Sudoku yarışmalarında dereceye öğrenciler ödüllendirildi
Kahta'da Okullar arası Futbol Turnuvası başladı
Kahta'da Okullar arası Futbol Turnuvası başladı
Kahtalı sporcu bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu
Kahtalı sporcu bilek güreşinde Türkiye Şampiyonu oldu
Kahta’da su sporları şöleni heyecanı yaşandı
Kahta’da su sporları şöleni heyecanı yaşandı
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı
SANKO Okulları öğrencileri yüzmede 12 madalya kazandı
Vali Çuhadar’a 'Gençlik Haftası' ziyareti
Vali Çuhadar’a 'Gençlik Haftası' ziyareti
SANKO Okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı
SANKO Okulları öğrencilerinin yüzmede Türkiye başarısı
SANKO Okulları’nın yüzme başarısı
SANKO Okulları’nın yüzme başarısı
Başkan Kılınç'tan, Adıyaman 1954 Spor'a kritik maç öncesi prim sözü
Başkan Kılınç'tan, Adıyaman 1954 Spor'a kritik maç öncesi prim sözü
Maçta dolu molası verildi
Maçta dolu molası verildi
Aydın’dan maç öncesi Adıyaman 1954 Spor’a moral ziyareti - Videolu Haber
Aydın’dan maç öncesi Adıyaman 1954 Spor’a moral ziyareti - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı
Adıyaman Belediyesporlu yüzücüler finale çıktı
Adıyamanlı sporcular 76 madalya alarak Türkiye finaline yükseldi
Adıyamanlı sporcular 76 madalya alarak Türkiye finaline yükseldi
Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler
Adıyamanlı atıcılar altın ve gümüş madalya ile döndüler
Adıyaman kürek sporları merkezi olmaya hazırlanıyor
Adıyaman kürek sporları merkezi olmaya hazırlanıyor
SANKO Okulları yıldız kız ve erkek tenis takımı bölge birincisi oldu
SANKO Okulları yıldız kız ve erkek tenis takımı bölge birincisi oldu
SANKO Okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
SANKO Okulları öğrencileri Türkiye birincisi oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup müsabakaları sona erdi
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Kadın sporculardan 'Kadına Karşı Şiddet Cehalet ve Suçtur' pankartlı mesaj
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Adıyaman’da atletizm grup müsabakaları sona erdi
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Perre Antik Kent'te sporculardan nefes kesen gösteri
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
Karşılaşma sonrası polis ve taraftarlar arasında gerginlik yaşandı - Videolu Haber
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
2 bin yıllık mekanda spor gösterileri sunuldu
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret
Şampiyon sporculardan Rektör Turgut’a ziyaret

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim