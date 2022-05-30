Kürek Milli Takımı Adıyaman’da kamp yapıyor - Videolu Haber

Vali Mahmut Çuhadar, Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’le birlikte Kürek Milli Takım Sporcularına ziyaret etti.

Türkiye’nin en başarılı kürek sporcularının katıldığı Milli Takım Kampında sporcularla birlikte Gölbaşı Gölünde suya inerek ilk kez kürek çeken Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman’ın gelecekte su sporlarının merkezi olacağını söyledi.

"Çok zevkli bir spor bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum"

İlk kez kürek sporunu denediğini belirten Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, "Gölbaşı Gölü'ndeyiz muhteşem manzara ve doğa var. Bu gölü nasıl vatandaşlarımızın ve sporun hizmetine açarız diye uzun uzun düşündükten sonra kürek sporunun bu gölde en iyi icra edilecek sporlardan birinin olduğunu fark ettik. Kürek Yıldızlar Milli Takımı sporcularımız aramızda burada kamp yapıyorlar onlarda ortamı, doğayı ve gölü çok beğendiler. Bu takım çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum. 4 ile 5 gün arasında burada misafir olacaklar ama bundan sonra gerek yarışmalarda gerekse kamp alanları olarak gölümüzü kullanacağız. Spor turizmine de katkıda bulunacağına inanıyorum hepinize teşekkür ediyorum. Çok zevkli bir spor bundan sonra da devam ettirmeyi düşünüyorum." Dedi

"Türkiye’nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız"

Türkiye’nin en güzel kürek parkurlarından birisine sahip olduklarına dikkat çeken Gölbaşı Kaymakamı İhsan Ayrancı, "Adıyaman su sporları konusunda gerçekten çok iyi yerlere geldi. Bizde bu potansiyeli görünce aynı zamanda tabiat parkı olan Gölbaşı Gölümüzde kürek sporuna ev sahipliği yaparak Milli Takım Güç Geliştirme Kampı ile sporcularımızı misafir ediyoruz. İnşallah bu kamptan sonra önümüzdeki aylarda Türkiye Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacağız. Bu konuda gerekli görüşmelere başladık. Senenin 12 ayında kürek yapılmaya müsait olan Gölbaşı Gölümüzde harika bir tesis yapacağız. Projelerimiz ve bütçemiz de hazır. İnşallah gelecekte Türkiye’nin en iyi kürek tesislerine sahip bir il olacağız" şeklinde konuştu.

Adıyaman’ın kürek sporu için harika bir potansiyeli olduğuna dikkat çeken Milli Takım Antrenörü Salih Yıldırım ise şunları söyledi:

"Dünyanın birçok yerinde gerek göl gerekse gölet olsun gezdim ancak Gölbaşı gölü kürek sporu için ilk 3'te sayabilirim. Bizim kürek sporunda istediğimiz şey rüzgâr ve dalga olmaması teknelerimi çok hafif en ufak dalga ve rüzgârda derece sapmaları oluyor. Sıfır rüzgârda çektiğin derece en iyi derecedir. Üç tarafı sularla çevrili Adıyaman ve Gölbaşı Gölü çok güzel çok beğendik. İnşallah bundan sonra bu bölgeye organizasyon aldırıp gerek yarışma gerekse kamp olsun Sayın Valimizin desteği ile yapmayı düşünüyoruz. Biz burada olmaktan mutluyuz Adıyaman'da inşallah kürekler çekilecek, Sayın Valimiz de çok güzel performans gösterdi verdiğim eğitimlerden biliyorum şuan şu çektiği kürek yaklaşık 8 ile 10'uncu derste öğrenilecek eğitimi Sayın Valimiz yarım saatte çekti öğrendi"

Adıyaman’dan su sporlarında ve kürek branşında gelecekte kentin ve Türkiye'nin başarı ile temsil edecek Milli Sporcuların yetişeceğine dikkat çeken İl Müdürü Fikret Keleş,"İlimiz üç tarafı sularla çevrili bir yarımada konumunda bölgemizin en önemli su sporları merkezlerinden birisidir. Gazihandede Su Sporları Merkezimizde eğitim gören genç kürekçilerimiz bugün Türkiye’nin en büyük takımlarından Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımları ile yarışlara katılarak önemli dereceler elde etmeyi başarmıştır. Bu hafta ilimizde Gölbaşı Tabiat Parkı olarak bilinen Gölbaşı Gölümüzde Kürek Milli Takımı sporcularımız bir hafta boyunca “Güç Geliştirme Kampı” ile kendilerini uluslararası müsabakalara hazırlayacak. Bu kampta ilimizi temsilen iki sporcumuzun olması bizleri gururlandırmaktadır. Gelecekte ilimizde yüzlerce gencimizin başta Kürek olmak üzere farklı su sporu branşlarında müsabakalara katılarak önemli başarılara imza atacaklarına inanıyorum. Besni ve Kâhta ilçelerimizden sonra Gölbaşı İlçemizde su sporlarında önemli faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Binlerce yıllık tarihi geçmişi olan ilimizde sadece kültür turizmi yapılmıyor. Bugün spor turizmi anlamında gerçekleştirdiğimiz her faaliyet için ilimize on binlerce sporcu geliyor. Bütün büyük spor organizasyonlarının ilimize sağladığı katkıyı düşünecek olursak Adıyaman aynı zamanda spor turizmi anlamında bölgenin önemli illerinden biri olmuştur.”şeklinde ifade etti.

28 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Tabiat Parkı olan Gölbaşı Gölünde düzenlenen Milli Takım Güç Geliştirme Kampına katılan 13 sporcuyu Milli Takım Antrenörlerinden Süheyl yılmaz ve Salih Yıldırım çalıştırıyor.

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