Kros Liginde Adıyaman Berkcanspor Özlem Şahan 1. oldu

Malatya Atletizm Pistinde yapılan kız-erkekler kategorisi grup yarışlarında, 12 ilden 280 sporcu arasında Adıyaman Berkcanspor U18 kızlar kategorisinde Özlem Şahan 3 kilometrede birinci, U18 kızlar takım halinde birinci, U18 erkek kategorisinde takım halinde bölge üçüncüsü oldu.

Yarışlar sonucunda, U14 Kızlarda ve Erkeklerde Gaziantep İl Karması, U16 kızlarda Gaziantep İl Karması ve erkeklerde Hatay Kırıkhan karması, U18 kızlarda Adıyaman karması ve U18 erkeklerde Malatya Büyükşehir Belediyespor ekipleri birinciliği elde etti.

Malatya birinci olan Adıyaman karması sporcuları 4 Aralık 2021 tarihinden Şanlıurfa’da yapılacak olan ikinci kademe yarışmalarına katılacak.

Adıyaman Berkcanspor Antrenörü Adem Arpacı, yaptığı açıklamada; “Malatya ilinde yapılan kros yarışmasında genel sıralamada birinci olduk. Diğere kategorilerde ise takım halinde U14 erkelerde ikincilik, U18 kızlar birincilik, U18 erkelerde ise üçüncü olduk. Takım halinde yarışan tüm sporcuları ve antrenörlerini tebrik ediyor. Gençlik Spor İl Müdürümüz Fikret Keleş'e bizlere vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Tüm sporcularımıza başarıların devamını diliyorum. Bize desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen Adıyaman Berkcanspor kulüp başkanı Hasan Berkcan'a desteklerinden dolayı tüm sporcularım adına teşekkür ediyorum” dedi.