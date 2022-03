Kritik haftalar öncesi şehir tek yürek oldu

Lig de küme düşme potasının hemen üstünde yer alan Adıyaman SK için tek yürek olan şehirde herkes takıma destek olmak için bir araya geliyor.

Her fırsatta Adıyaman SK'ya verdiği desteklerden dolayı takdir gören Adıyaman Belediyesi de bu kritik haftalar öncesi taraftar gruplarıyla bir araya gelerek, taraftarlara dağıtılması için kaşkol hediye etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın katılımıyla Belediye bünyesinde hizmet veren Sağlık Yaşam ve Spor Kompleksi bahçesinde gerçekleştirilen törenle kaşkollar taraftar grupları liderlerine dağıtıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Kılınç, Adıyamanspor sevdasının tüm Adıyamanlılar için bir tutku olduğunu dile getirerek, "İyi günde de kötü günde her zaman takımının yanında olan sarı-yeşil renklerin aşığı taraftarlarımıza kaşkollar hediye ederek onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Spora ve sporcuya olan desteğimizi her daim devam edecek inşallah. İnanıyoruz ki biz birlikte güçlüyüz" şeklinde konuştu.

Taraftar grupları ise her zaman yanlarında olan Başkan Kılınç'a ve belediye yönetimine teşekkür etti.