Köylü çocuklar BOCCE’de Türkiye 2'incisi ve 3'üncüsü oldu

Büyükbağ ve Esendere Köy okulunda sporcularla Bocce oynayan Fikret Keleş, Kahta Milli Eğitim İlçe Müdürü Lütfi Başli, Kahta Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Aydın’ın İncirliova ilçesinde yapılan Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye 2'incisi olan Büyükbağ Ortaokulu ve Küçük Erkekler Kategorisinde Türkiye 3'üncüsü olan Esendere Ortaokulu Bocce takımını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet edip Bocce oynadılar.

Türkiye’nin en doğusundan, batısına giderek şampiyon olan köylü çocuklarla gurur duyduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Köylerden okumak için Büyükbağ Ortaokuluna gelen çocuklarımızın Bocce’deki başarılarının herkese örnek olması gerekiyor. Bütün imkânsızlıklara rağmen istenildiğinde bütün imkânları zorlayarak başarıyı yakalamanın mümkün olduğunu ortaya koyan çocuklarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Şuna inanmak lazım, nerede olduğunuzun hiç önemi yok. Köyde ya da şehirde olmanız başarıyı engellemiyor. Önemli olan içinizdeki enerjiyi doğru kullanmaktır. Bugün, il ve ilçelerimizden sonra köylerden de bu başarıların geldiğini gördük ve çocuklarımızın şampiyonluk mutluluklarına ortak olduk. Köy okullarına ve buralarda çocuklarımızın daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için onlara desteklerimiz artarak devam edecek. Bundan sonraki süreçte sık sık köy okullarına ziyaretler gerçekleştirerek öğrencilerimizi spora teşvik edip onları motive edeceğiz. Ben Köylerinden çıkıp Türkiye’nin en batısında Aydın’da 2. ve 3. olan takımlarımızın gelecekte şampiyon olacaklarına da inanıyor, başarılar diliyorum” dedi.