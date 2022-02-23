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Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğini yaptığı ve 4 gün süren 2021 - 2022 Eğitim Öğretim yılı Okullararası Gençler Kız – Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları Altınşehir Mansur Yardımcı Futbol Sahası ve Sümerevler Futbol Sahasından oynanan final maçlarıyla sona erdi.

23 Şubat 2022 Çarşamba 10:00
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Kızlar ve erkekler futbol yarı final maçları sona erdi

Okullararası Gençler Kız – Erkek Futbol Yarı Final yarışmaları kapsamında 17 - 20 Şubat tarihleri arasında kız takımların müsabakalarında Gaziantep, Siirt, Van, Kayseri, Şanlıurfa, Erzincan, Diyarbakır ve Malatya illerinden, erkek takımların müsabakalarında ise Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, Iğdır, Elazığ, Muş, Mardin ve Bursa'dan toplam 16 takım 350 sporcu, idareci ve çalıştırıcıya katıldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "Adıyaman’da düzenlenen her büyük organizasyonda sporcu, antrenör ve hakemin yanı sıra misafirlerin de ilimize geldiğini düşünecek olursak, bizler sadece spor konusunda değil aynı zamanda turizm konusunda da kentin tanıtımına katkı sağlıyoruz"dedi.
Bölgenin spor anlamında yıldızı parlayan illeri arasında önemli bir yere sahip olduklarını belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Spor altyapısı her geçen gün yeni tesislerle güçlenen ve sporcu sayısı artan bir kent olarak bölgede fark yaratan illerin başında yer alıyoruz. Bu potansiyel sayesinde büyük organizasyonlarda ilimizi tercih eden tüm federasyonlarımıza gösterdikleri teveccühten dolayı teşekkür ederim. Bu hafta Futbolda farklı illerden yüzlerce sporcu ve idareciyi ilimizde misafir ettik. Centilmenlik ruhu içerisinde müsabakalara katılarak şampiyonluk elde eden takımlarımızı ve sporcularımızı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İlimizde kupa alan takımlarımız 9-13 Mart tarihleri arasında Rize de yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına katılacaklardır. Ben şimdiden onlara büyük şampiyonada başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. 
Kızlar kategorisinde birinci olan Diyarbakır Spor Lisesi ve Kayseri Kocasinan Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi Erkek kategorisinde birinci olan Bursa İnegöl Spor Lisesi ve İstanbul Koca Yusuf Anadolu Lisesine Madalyalarını ve Katılım Belgelerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri tarafından verildi.  

 

Kaynak: PHA
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