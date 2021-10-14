Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri madalyaları topladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi.

Besni İlçesi Kızılin Yılmaz Yığılı Ortaokulu öğrencileri atletizm yarışlarında 1500 metrede birincilik, ikincilik ve dördüncülük, ayrıca 800 metre yarışında da üçüncülük elde etti.

Derece elde eden öğrenciler madalyalarıyla birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'i makamında ziyaret ederek, başarılarını paylaştılar.

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ise, yapılan yarışmalarda derece elde eden öğrencileri tebrik ederek, bu başarıda emeği geçen öğretmen ve idarecilere teşekkür etti.