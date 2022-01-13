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Kış Spor Okulları, sporseverleri bekliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi bünyesinde her yıl binlerce sporsevere hizmet veren Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde incelemelerde bulundu.

13 Ocak 2022 Perşembe 15:39
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Kış Spor Okulları, sporseverleri bekliyor

Adıyaman’da yılın 4 mevsimi 7’den 70’e tüm vatandaşlara hizmet veren Adıyaman Belediyesi Spor Kompleksinde incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, kompleksin kış mevsiminde de tam kapasiteyle Adıyamanlıların hizmetinde olduğunu söyledi.
Yaz dönemini tamamlayıp, kış dönemi için hazırlıklarını sürdüren Karapınar Mahallesi’ndeki Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksine yaptığı ziyarette Kış spor Okulları hazırlığıyla ilgili sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç, "İnşallah bu kış döneminde hemşerilerimize güzel bir ortamda spor yapma imkanı sağlayacağız" dedi.
Başkan Kılınç, geçen yıl yaz mevsiminde güzel bir dönemi geride bırakan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi sayesinde her yıl yaz ve kış mevsimi ayırmadan binlerce Adıyamanlının spor yapma imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyerek, "Tesisimizde başarılı ve güzel bir Yaz Spor Okulu dönemi gerçekleştirildi. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi ise Kış Spor Okulları için hazırlıklar sürüyor. Bu anlamda Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksimizde incelemelerde bulunarak sorumlu arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. İnşallah bu kış dönemi de hemşerilerimize güzel bir ortamda spor yapma imkanı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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